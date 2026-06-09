Дебют устройства может состояться через несколько недель.

Целый ряд геймеров с нетерпением ждёт предстоящего запуска компактной игровой консоли Steam Machine, но производитель пока официально не раскрывал дату дебюта своего продукта, поэтому в дело вступил участник платформы Reddit под ником wayTooManyBugs, который нашёл подсказки в публичных документах, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: Eurogamer/Valve

Сообщается, что после изучения документации регулирующих органов на Steam Controller энтузиаст заметил, что руководство пользователя и фотографии устройства были опубликованы позже фактического запуска новинки, и в документах фигурирует дата 20 мая 2026 года.

Источник фото: NotebookCheck/wayTooManyBugs/Reddit

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Пользователь считает, что аналогичный подход Valve применит и к Steam Machine, опубликовав руководство пользователя и изображения новинки только после запуска, и в документации опять указывается конкретная дата — 29 июня 2026 года. Если теория энтузиаста подтвердится, то Steam Machine может быть запущена до указанной даты. Конечно, это всего лишь догадка, но некоторые участники Reddit считают, что она правдоподобна.