Эксперты YouTube-канала NJ Tech продолжают тестировать видеокарты прошлых лет — в этот раз они решили сравнить производительность моделей Nvidia GeForce GTX 1050 Ti и GTX 1650.
Оба видеоадаптера имеют 4 ГБ видеопамяти, но версия GTX 1650, используемая для тестирования, обладает более быстрыми чипами GDDR6 и 896 ядрами на архитектуре Turing, тогда как GTX 1050 Ti снабжена памятью GDDR5 и 768 ядрами на базе Pascal. Тестирование проводилось на ПК, оснащённом процессором AMD Ryzen 5 5600X и 2x8 ГБ оперативной памяти DDR4-3600 CL14.
В тестах сборка, снабжённая GeForce GTX 1650, заметно опередила ПК с GTX 1050 Ti, в разрешении 1080p обеспечив более высокие показатели среднего fps/1% low, в частности:
- Grand Theft Auto V Enhanced (высокие настройки графики, TAA) – на 34 %/36 %
- PUBG: Battlegrounds (средние настройки) – на 35 %/44 %
- Counter-Strike 2 (низкие настройки, FSR выкл.) – на 35 %/37 %
- Battlefield 6 (низкие настройки, FSR 3.1 Quality) – на 43 %/24 %
- Cyberpunk 2077 (низкие настройки, FSR 2.1 Quality) – на 44 %/37 %
- Red Dead Redemption 2 (средние настройки, качество текстур Ultra, настройки TAA высокие) – на 52 %/54 %
- ARC Raiders (низкие настройки, Epic VD, RTGI Static, TAA 100 %) – на 52 %/50 %
- Warframe (средние настройки, SMAA) – на 59 %/60 %
- Hogwarts Legacy (средние настройки, FSR 3.1 Quality) – на 64 %/42 %
- Ghost of Tsushima (низкие настройки, FSR 3.1 Quality) – на 74 %/88 %
- Marvel Rivals (низкие настройки, SSGI+SSR, FSR 3.1 Quality) – на 104 %/91 %
Источник фото: NJ Tech/YouTube
В целом, GeForce GTX 1650 обеспечивает комфортные показатели средней кадровой частоты при указанных настройках, тогда как результаты GeForce GTX 1050 Ti в ряде игр более скромны, хотя и приемлемы для сверхбюджетной сборки.
