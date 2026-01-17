Компания не собирается разочаровывать геймеров

Недавнее сообщение Hardware Unboxed относительно снятия с производства GeForce RTX 5070 Ti стало причиной волны заявлений, последовавших от производителей в ответ — чуть ранее Asus сообщила, что СМИ получили неполную информацию, и выпуск RTX 5070 Ti совместно с RTX 5060 Ti 16 ГБ продолжается, а сейчас издание PC Gamer дополняет общую картину, публикуя заявление, полученное от MSI.

Источник фото: MSI

По словам представителя MSI, компания не планирует прекращать выпуск видеокарт, в которых так нуждаются её клиенты. Издание отмечает, что отказ от производства GeForce RTX 5070 Ti выглядит достаточно странным решением, так как данная модель является значимой в условиях конкуренции с Radeon RX 9070 XT от AMD. Это звучит весьма обнадёживающе, хотя кризис на рынке памяти заставляет волноваться даже оптимистично настроенных геймеров. Недавний анализ рынка Европы показал заметное увеличение стоимости RTX 5090 и повышение ценников ряда других моделей на фоне дефицита памяти.

Кроме того, производители признают, что ограничение поставок памяти может негативно повлиять на доступность ряда видеокарт, поэтому геймеры могут не обнаружить в продаже выбранную ранее для покупки модель. Эксперты предполагают, что кризис на рынке памяти продлится до 2027 или даже до 2028 года, аргументируя это тем, что запросы на чипы со стороны ИИ-сектора растут, тогда как производители не в состоянии удовлетворить спрос и не спешат расширять производственные мощности.