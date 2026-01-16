Компания заявила, что СМИ получили неполную информацию.

Неблагоприятная ситуация на рынке памяти вносит сумбур не только в ценообразование ряда комплектующих, но и новостную повестку — в частности, ранее ряд СМИ опубликовал сообщение Hardware Unboxed, в котором утверждалось о приостановке выпуска GeForce RTX 5070 Ti компанией Asus, а сейчас производитель спешит развеять эти слухи, пишет издание Tom's Hardware.

Источник фото: Asus

Согласно заявлению Asus, информация СМИ, опубликованная ранее относительно приостановки производства ряда моделей видеокарт и основанная на заявлении представителя Asus по связям с общественностью, была неполной — выпуск и дальнейшая продажа RTX 5070 Ti и RTX 5060 Ti 16 ГБ продолжается.

При этом производитель признаёт проблемы с недостаточными объёмами поставок чипов памяти, что может привести к временной недоступности ряда моделей на некоторых рынках, отмечая, что это не станет причиной снятия определённых моделей видеоадаптеров с производства.

В свою очередь Hardware Unboxed также публикует новое заявление, в котором отмечает, что хотя RTX 5070 Ti и RTX 5060 Ti 16 ГБ официально не сняты с производства, фактически поставки данных моделей ограничены, поэтому найти их в продаже будет весьма трудно.