По мнению эксперта, Microsoft следует повременить с повсеместным внедрением функций ИИ.

Недавнее заявление Microsoft о том, что Windows 11 постепенно превратится в агентную ОС с обилием функций ИИ, было негативно воспринято целым рядом пользователей, посчитавших, что компании неплохо было бы услышать критику своих клиентов и доработать уже имеющиеся функции, а также повысить стабильность ОС, избавив её от ошибок и багов. Своё мнение по этому поводу высказал ветеран Microsoft Дэйв Пламмер, немало поработавший над элементами Windows, и оно перекликается с точкой зрения пользователей, пишет издание Windows Latest.

Источник фото: Bleeping Computer

Пламмер вспомнил времена Windows XP, когда Microsoft изначально выбрала похожую стратегию, наполняя ОС всё новыми функциями, но угроза со стороны вредоносов Blaster и Sasser, поражающих ПК, подключённые к сети, заставили софтверного гиганта пересмотреть свои методы разработки, полностью переключившись на совершенствование безопасности, благодаря чему для Windows XP был выпущен Пакет обновления 2 (SP2) с целым рядом защитных функций.

По мнению ветерана компании, в настоящее время Microsoft необходимо действовать аналогичным способом, повременив с разработкой новых функций с использованием ИИ, но нацелившись на повышение стабильности и безопасности, а также улучшение удобства использования Windows 11.

На текущий момент работа новейшей ОС от Microsoft действительно вызывает много нареканий со стороны пользователей, сталкивающихся с многочисленными ошибками и багами, поэтому мнение Дэйва Пламмера выглядит вполне обоснованным.