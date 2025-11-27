Это может негативно повлиять на рынок персональных компьютеров

Основной период поддержки Windows 10 подошёл к концу несколько недель назад, но пользователи не спешат переходить на более новую ОС Windows 11, о чём свидетельствует доклад компании Dell, пишет издание The Register.

Источник фото: PC World/Microsoft

В своём ежеквартальном финансовом отчёте компания Dell коснулась темпов перехода с Windows 10 на Windows 11, заявив, что внедрение новой ОС происходит заметно медленнее по сравнению с ситуацией, наблюдавшейся в период окончания поддержки предыдущей версии Windows. Производитель признался, что процесс обновления до Windows 11 отстаёт на 10-12 пунктов по сравнению со скоростью внедрения Windows 10, происходившего несколько лет назад.

Также в компании заявили, что 500 млн компьютеров вовсе не в состоянии перейти на Windows 11, так как не соответствуют минимальным системным требованиям ОС. Производитель отметил, что рынок ПК ждёт стагнация, но Dell сможет это пережить благодаря заметному росту своего портфеля ИИ-оборудования.

Это может означать, что пользователи не горят желанием обновлять свои ПК, чтобы перейти на Windows 11, оставаясь приверженными Windows 10, тем более что до осени следующего года действует Программа расширенных обновлений безопасности для данной версии ОС.

Microsoft также активно внедряет технологии искусственного интеллекта в Windows 11, намереваясь превратить её в агентную ОС, но это нравится далеко не всем клиентам компании.