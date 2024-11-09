Использование приложения Voicemeeter в Windows 11 24H2 приводило к BSOD.

Компания Microsoft продолжает устранять проблемы, обнаруженные после старта развёртывания Windows 11 24H2, в том числе совместно со сторонними разработчиками — сегодня стало известно об исключении бага, который приводил к появлению «синего экрана» (BSOD) при использовании утилиты Voicemeeter, пишет издание Neowin.

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После выявления проблемы несколько недель назад Microsoft попросту заблокировала возможность обновиться до Windows 11 версии 24H2 с установленным приложением Voicemeeter — в Центре обновления Windows необходимый апдейт был попросту недоступен.

В свежей же версии Voicemeeter данный баг, приводящий к BSOD с ошибкой MEMORY_MANAGEMENT, был ликвидирован, поэтому софтверный гигант снял блокировку, позволив пользователям обновить свою ОС.

Отмечается, что для получения возможности обновиться до Windows 11 24H2 пользователям необходимо выполнить одно условие, а именно установить свежую версию Voicemeeter (1.1.1.8, 2.1.1.8 или 3.1.1.8), содержащую обновлённый драйвер vbvoicemeetervaio64_win10.sys версии 3.3.1.9 или выше.

В том случае, если после совершения необходимых действий обновление по-прежнему недоступно, Microsoft рекомендует перезапустить ПК, чтобы ускорить снятие блокировки. Если эта рекомендация не помогла, есть вероятность, что получению обновления мешает ещё одна из известных проблем, так как софтверный гигант не ограничился запретом обновления системы до Windows 11 24H2 с установленным Voicemeeter, применив блокировки и в ряде других случаев.

Чуть ранее стало известно о проблемах с Windows 11 24H2 на некоторых устройствах ASUS, при использовании камер, античит-программ, а также в ряде других ситуаций. Компания Microsoft постепенно устраняет обнаруженные баги, но на это требуется определённое время.