Решения данной проблемы пока не существует.

В начале октября компания Microsoft приступила к развёртыванию своего очередного крупного обновления Windows 11 24H2, и в первые дни всё шло достаточно гладко, но по мере увеличения количества пользователей, обновивших или пытающихся обновить свои системы, выявленных проблем становится всё больше — одна из таких ошибок связана с камерами, которыми оснащён целый ряд устройств, сообщает издание Neowin.

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Как говорится в официальном уведомлении, опубликованном на сайте Microsoft, некоторые устройства, получившие обновление Windows 11 до версии 24H2, испытывают проблемы, выраженные в зависании приложений при задействовании камеры, имеющей поддержку таких функций, как распознавание лиц и объектов, а также аутентификацию с использованием системы распознавания лиц в Windows Hello.

Отмечается, что в настоящий момент нет официальных рекомендаций относительно того, стоит ли устанавливать Windows 11 24H2 на устройство, оснащённое камерой с названными выше функциями — вполне вероятно, что в таком случае стоит переждать на более старых версиях Windows, чтобы не столкнуться с возможными проблемами.

Кроме того, в ряде случаев ПК и ноутбуки, обладающие затронутым проблемой оборудованием, могут быть и вовсе заблокированными для получения обновления — в Центре обновления Windows апдейта до версии 24H2 может попросту не быть. В данной ситуации без особой необходимости пытаться обновляться тем более не рекомендуется.

В настоящее время обходных путей, решающих данную проблему, не имеется, но Microsoft работает над устранением ошибки и в ближайшем будущем обещает проинформировать пользователей о ходе данного процесса.