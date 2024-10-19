В настоящее время компания заблокировала возможность обновления на затронутых моделях ноутбуков ASUS.

Несколько дней назад обладатели некоторых моделей устройств ASUS при попытке обновления Windows 11 до версии 24H2 столкнулись с некоторыми проблемами, что заставило Microsoft принять соответствующие меры, сообщает издание Neowin.

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Проблема заключается в том, что при обновлении ОС Windows 11 до версии 24H2 владельцы ряда моделей ноутбуков ASUS, в том числе Vivobook 14 (X415KA) с процессором Intel Pentium Silver N6000 и Vivobook 15 (X515KA) с процессором Intel Celeron N4500, не смогли добиться завершения данного процесса в связи с возникновением сбоя в виде «синего экрана» (BSOD).

Компания Microsoft знает о проблеме и исследует её совместно со специалистами ASUS, но конкретных причин не называет, отмечая лишь, что она связана с ошибками совместимости комплектующих, установленных в пострадавших ноутбуках.

В настоящее время софтверный гигант заблокировал возможность обновления затронутых моделей ноутбуков до Windows 11 24H2 из Центра обновления Windows и не рекомендует совершать данный процесс вручную.

При этом компания пока что не называет сроков устранения данной ошибки, поэтому обладателям пострадавших моделей ноутбуков ASUS стоит запастись терпением.