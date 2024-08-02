По мере приближения даты старта официальной бета-программы One UI 7 в сети Интернет появляется всё больше информации, проливающей свет на новые функции, дизайн и настройки, которые принесёт обновление, а сегодня известный информатор Ice Universe опубликовал подробный список изменений, которые станут доступны владельцам смартфонов Samsung благодаря One UI 7, сообщает издание Neowin.
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Источник фото: Gizmochina
Полный перечень изменений, которые включает в себя обновление One UI 7, выглядит следующим образом:
- Новый фоновый интерфейс.
- Заменены значки системных приложений.
- Настройка значков ярлыков в левом и правом углах экрана блокировки.
- Выпадающая панель ярлыков и уведомления могут быть независимыми/объединёнными.
- Новая область управления в нижней части экрана блокировки.
- Кнопка в верхнем левом углу панели уведомлений может управлять большим количеством приложений.
- Новый пользовательский интерфейс камеры.
- Добавлена прерываемая анимация и оптимизирован механизм запуска анимации при открытии и закрытии приложений.
- Новый значок батареи и панель анимации зарядки.
- Добавлена анимация разблокировки.
- Новая всплывающая анимация и анимация закрытия уведомлений.
- Новая анимация нажатия кнопки и возврата на страницу.
- Добавлены сообщения SMS 5G.
- Добавлено большое число виджетов рабочего стола разных размеров.
- Добавлено больше виджетов экрана блокировки.
- Добавлены большие папки.
Кроме того, в последующих версиях One UI 7 разработчики обещают добавить ещё больше новых функций и изменений. Отмечается, что дата выпуска бета-версии была отложена. Несколько дней назад ряд источников сообщил, что открытое тестирование обновления может стартовать во второй половине августа.
Чуть ранее в сети Интернет появились скриншоты, демонстрирующие изменённый пользовательский интерфейс приложения «Камера», «Часы», экрана блокировки, панели приложений, главного экрана и ряд значков с переработанным дизайном.