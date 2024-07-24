Кроме того, информатор поделился другими подробностями о предстоящем обновлении.

По мере приближения запуска бета-программы One UI 7, которая, как утверждают недавние слухи, должна стартовать в конце июля или начале августа, утечек о внешнем виде и возможностях обновления от Samsung становится всё больше — ранее опубликовавший скриншот, демонстрирующий значок приложения «Галерея», информатор chuvn8888 продолжает своё дело, обнародовав новые детали One UI 7, сообщает издание Neowin.

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Источник фото: Gizmochina

Ранее говорилось, что при работе над One UI 7 специалисты Samsung вдохновлялись дизайном iOS 18 от Apple и HyperOS от Xiaomi, что находит своё подтверждение в свежей утечке — благодаря изображению пользовательского интерфейса можно увидеть, что экран настроек One UI 7 для изменения стилей значков и виджетов получил два варианта, а именно Classic, сохраняющий текущую раскладку главного экрана, и Bold, который похож на решение, применяемое в iOS 18.

Кроме того, информатор опубликовал скриншот, демонстрирующий новую иконку приложения «Камера», получившую изменённый дизайн, которая, исходя из обсуждений в социальной сети, не впечатлила пользователей.

Наконец, chuvn8888 поделился изображениями, демонстрирующими пользовательский интерфейс камеры One UI 7, который был переработан для удобства использования всего одной рукой — все основные параметры камеры были перенесены из верхней части в нижнюю.

Источник фото: X/chuvn8888

Как считает целый ряд источников, Samsung может представить One UI 7 в октябре текущего года на мероприятии SDC. По мнению информаторов, данное обновление может стать самым крупным за всю историю One UI.