Обновление приносит целый ряд изменений.

Последние несколько часов оказались богатыми на утечки, демонстрирующие изменения дизайна предстоящего обновления One UI 7 – чуть ранее информатор chuvn8888 поделился скриншотами, проливающими свет на внешний вид экрана блокировки, а сейчас решил обнародовать изображения, показывающие дизайн главного экрана и панели приложений One UI 7, сообщает издание Neowin.

реклама

Источник фото: Neowin/chuvn8888/X

Согласно опубликованным скриншотам, панель приложений и главный экран One UI 7, судя по всему, имеют собственную тему, применяемую к иконкам. Кроме того, свежая утечка опровергает слухи, ходившие по сети Интернет некоторое время назад, утверждавшие про переход в предстоящем обновлении на вертикальную прокрутку в панели приложений — как видно по скриншоту, полоса прокрутки по-прежнему горизонтальная, как и в текущих версиях One UI. Информатор также подтверждает, что у него нет данных о вертикальном стиле меню панели приложений.

Помимо этого, панель приложений теперь имеет строку поиска, расположенную в нижней части, что может соответствовать стратегии компании, улучшающей возможности One UI 7 для использования одной рукой — чуть ранее аналогичный подход можно было увидеть в приложении «Камера».

Пользователь theonecid продемонстрировал ещё одно изменение в предстоящем обновлении — индикатор батареи One UI 7 на панели уведомлений изменяет свой цвет при низком заряде аккумулятора.

Источник фото: theonecid/X

Ожидается, что предстоящее обновление будет иметь более плавную анимацию, настраиваемые при помощи личных изображений значки приложений и папок, а также принесёт некий аналог Dynamic Island.

В целом, обновление One UI 7 должно получить более округлый дизайн, как предполагается, перекликающийся с iOS 18 и HyperOS. При этом старт открытого бета-тестирования предстоящего обновления, как утверждает известный информатор, переносится на более поздний срок.