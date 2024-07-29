Приложение получило целый ряд изменений и улучшений.

На фоне приближающегося запуска бета-программы One UI 7 количество утечек, проливающих свет на дизайн и возможности обновления, неуклонно растёт — ранее в сети Интернет появились скриншоты, демонстрирующие пользовательский интерфейс Панели быстрого доступа, приложения «Камера» и ряд значков встроенных приложений One UI 7, а сегодня пользователь Reddit Lord_Drizzleshiz опубликовал изображения обновлённого дизайна приложения «Часы», пишет издание Neowin.

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Приложение Samsung Clock (Часы), обновлённое до версии 12.4.00.8, получило переработанный пользовательский интерфейс, соответствующий общему стилю One UI 7, отличаясь заметными изменениями — нижняя панель теперь более контрастная и имеет значки вместо обычных текстовых кнопок, а на главном экране находится более крупный циферблат.

Кроме того, была обновлена иконка приложения и изменён внешний вид виджетов, которые получили большие размеры и полностью непрозрачный фон, а также доработанный дизайн.

Источник фото: Reddit/Lord_Drizzleshiz

Как утверждает ряд источников, One UI 7 предложит улучшенную анимацию открытия и закрытия приложений, а также позволит изменять значки папок приложений на собственные.

Ранее в сети появились изображения обновлённого приложения «Камера», при разработке которого Samsung делала упор на возможность управления одной рукой, а также скриншоты, показывающие изменения в Панели быстрого доступа, соответствующие общему подходу компании к разработке One UI 7, которая, как утверждают слухи, учитывает наработки конкурентов, в частности iOS 18 от Apple и HyperOS от Xiaomi.