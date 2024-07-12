Honor MagicPad 2 оснащен быстрым чипом Snapdragon 8s Gen 3 и большим 12.3-дюймовым дисплеем.

Сегодня, 12 июля, китайская компания Honor представила сразу несколько своих новых мобильных устройств, включая складные смартфоны Magic V3 и Magic Vs3, а также новый планшет премиум-класса с богатым оснащением MagicPad 2, сообщает издание Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Планшет Honor MagicPad 2 получил производительный чипсет Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, до 16 ГБ оперативной памяти и хранилище объёмом до 1 ТБ. Питает устройство ёмкая аккумуляторная батарея на 10 050 мА·ч, поддерживающая быструю проводную зарядку мощностью 66 Вт.

Новинка оснащается большим 12.3-дюймовый экраном, выполненным по технологии OLED, с разрешением 3000x1920 точек, частотой обновления 144 Гц и максимальной яркостью 1600 нит. На тыльной стороне устройства расположена 13-Мп камера, а на передней можно обнаружить 9-Мп датчик.

Несмотря на столь высокие характеристики, планшет имеет ультратонкий корпус, толщина которого составляет всего 5.8 мм. Работает новинка на MagicOS 8.0.1, основанной на Android 14 и предоставляющей целый ряд функций с использованием искусственного интеллекта.

Помимо этого, устройство снабжается тремя микрофонами, системой из восьми динамиков, обеспечивающей пространственный звук, а также Bluetooth 5.3 и Wi-Fi. Поддержки 5G планшет не имеет, хотя техническая возможность присутствует, поэтому есть вероятность выхода 5G-модификации в будущем.

Новинка доступна в следующих цветовых оформлениях — голубом (Sky Blue), чёрном (Starry Black) и белом (Moon Shadow White). Оформить предварительный заказ можно будет с 19 июля текущего года. Стоимость Honor MagicPad 2 в конфигурации с 8 ГБ ОЗУ и 256-ГБ хранилищем составляет 2999 юаней (413 долларов), версия с 12 ГБ+256 ГБ оценена в 3299 юаней (455 долларов), за модификацию с 16 ГБ+512 ГБ просят 3699 юаней (510 долларов), а цена варианта с 16 ГБ+1 ТБ достигает 4199 юаней (579 долларов).