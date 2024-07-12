Новинка выгодно отличается от модели предшествующего поколения.

Сегодня китайский производитель Honor представил два новых смартфона со складным экраном — младшая модель Magic Vs3 получила более скромное оснащение, но более приятный ценник, в то время как старший представитель новой линейки, Magic V3, имеет топовые комплектующие для конкуренции с флагманскими моделями других производителей, выгодно отличаясь от модели предшествующего поколения, Magic V2, по ряду параметров.

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Как сообщает издание GSMArena, смартфон Honor Magic V3 оснащается производительным чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и хранилищем UFS 4.0 объёмом до 1 ТБ. Для эффективного отвода тепла от компонентов новинка снабжена более крупной системой охлаждения, оснащённой испарительной камерой, по сравнению с моделью предыдущего поколения.

Кроме того, новая модель тоньше предшественника, который на момент своего дебюта являлся самым тонким складным смартфоном, представленным на рынке — толщина новинки в закрытом состоянии без учёта выступа камеры составляет 9.2 мм (против 9.9 мм), а в разложенном достигает 4.35 мм (против 4.7 мм). Вес устройства равен 226 г, что на 13 г меньше по сравнению с недавно представленным Samsung Galaxy Z Fold6.

Для уменьшения толщины смартфона производитель применил усовершенствованный шарнирный механизм, рассчитанный на 500 тысяч складываний, а для повышения прочности корпуса снабдил его рамкой из алюминиевого сплава 7-й серии.

Основной дисплей новинки имеет диагональ 7.92 дюйма, разрешение Full HD+, максимальную яркость 1800 нит и адаптивную частоту обновления 1-120 Гц, а внешний экран характеризуется диагональю 6.43 дюйма, разрешением Full HD+, соотношением сторон 20:9, частотой обновления 1-120 Гц, пиковой яркостью 2500 нит и поддерживает ввод при помощи стилуса. Оба дисплея выполнены с применением технологии LTPO OLED.

На тыльной стороне устройства располагается тройная камера с 50-Мп основным модулем с диафрагмой f/1.6 и оптической стабилизацией изображения, перископическим объективом на 50 Мп с диафрагмой f/3.0 и 3.5-кратным оптическим зумом и 40-Мп сверхширокоугольным модулем (f/2.2). Помимо этого, оба экрана имеют селфи-камеры на 20 Мп.

Источник фото: GSMArena

Устройство оснащается кремниево-углеродным аккумулятором на 5150 мА·ч с поддержкой 66-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядки, работает на MagicOS 8.0.1, основанной на Android 14 и предоставляющей целый ряд полезных функций, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта, имеет две сим-карты, степень защиты IPX8 и боковой ультразвуковой датчик отпечатков пальцев. Новинка доступна в зелёном, красном, чёрном и белом цветах.

Стоимость Honor Magic V3 стартует от 8999 юаней (1240 долларов) за вариант с 12 ГБ ОЗУ и 256-ГБ хранилищем и доходит до 10999 юаней за конфигурацию 16 ГБ+1 ТБ. Продажи в Китае стартуют с 19 июля, но информации о глобальном запуске пока нет. В августе производитель обещает выпустить модификацию с поддержкой спутниковой связи.