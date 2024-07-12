Кроме того, устройство оснащается чипом Snapdragon 8 Gen 2 и достаточно ёмким аккумулятором.

Сегодня компания Honor презентовала сразу две новых модели своих складных смартфонов — младший представитель новой линейки, Magic Vs3, имеет новый дизайн и более впечатляющие характеристики по сравнению с моделью предшествующего поколения, Magic Vs2, говорится в материале издания Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Смартфон Honor Magic Vs3 оснащается складным экраном с диагональю 7.8 дюйма, разрешением 2344x2156 и максимальной яркостью 1600 нит, а также изогнутой 6.43-дюймовой AMOLED-панелью, расположенной на внешней стороне, с разрешением 2376x1060 точек и пиковой яркостью 2500 нит. Оба дисплея имеют поддержку HDR Vivid и частоту обновления LTPO 120 Гц.

Новинка снабжается чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, до 16 ГБ оперативной памяти и накопителем объёмом до 1 ТБ. Кроме того, устройство оснащается специальным чипом, обеспечивающим защиту данных и стабильное подключение. Питанием смартфон снабжает аккумуляторная батарея на 5000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки мощностью 66 и 50 Вт соответственно.

На задней панели новинки располагается прямоугольный модуль камеры, в состав которого входит основной датчик на 50 Мп с поддержкой оптической стабилизации изображения, 40-Мп сверхширокоугольный объектив и 8-Мп перископический модуль с 5-кратным оптическим и 50-кратным цифровым зумом, поддерживающий оптическую стабилизацию изображения. Кроме того, внешний и внутренний дисплеи снабжены селфи-камерами на 16 и 8 Мп.

Толщина устройства весьма мала и составляет всего 9.7 и 4.65 мм в сложенном и раскрытом виде соответственно, а вес новинки составляет 229 г. Прочности смартфону добавляет фирменный шарнир Luban Titanium и защитная сталь.

Работает новинка на MagicOS 8.0, предлагающей целый ряд полезных функций. Устройство имеет боковой сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания. Смартфон предлагается в следующих цветах — зелёном (Tundra Green), чёрном (Velvet Black) и белом (Qilian Snow).

Цена базовой модификации Honor Magic Vs3 с 12 ГБ ОЗУ и 256-Гб хранилищем составляет 6999 юаней (963 доллара), стоимость варианта с 12 ГБ+512 ГБ равна 7699 юаней (1060 долларов), а конфигурация 16 ГБ+1 ТБ оценена в 8699 юаней (1198 долларов). В продаже новинка окажется с 19 июля текущего года.