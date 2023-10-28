Приветствую Вас, друзья.

В цикле прошлых статей я рассказал о первом в мире мультикалиберном многоцелевом ручном реактивном гранатомёте РПГ-32, а также о двух его модификациях - иорданском 107мм RPG-32SF PGML "Raptor" и белорусском 105мм PAGL "Палица". В данном же посте я хотел бы рассказать о ветеране югославских войн, который по-прежнему считается одним из лучших и передовых ручных многоцелевых реактивных гранатомётов в мире - о РПГ M79 "Оса".

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М79 "Оса" с дневным-ночным лазерозащищённым оптическим прицелом CN-6 3.5x и присоединённым картриджем с противопехотным фугасным термобарическим реактивным выстрелом. Рядом в вертикальном положении находятся картридж с противопехотным термобарическим выстрелом и противотанковый кумулятивно-осколочно-фугасный выстрел вне картриджа

История создания М79 "Оса"

В середине 1970-х на вооружение Югославской Народной Армии состояли очень актуальные и довольно продвинутые для того времени гранатомёты М57 различных модификаций (от "базовых" и "отремонтированных" до "А2" и "А3"). РБ М57, или ручной противотанковый гранатомёт конструкции Тодора Цветича, имел удовлетворительные тактико-технические характеристики: прицельную дальность стрельбы по цели типа "танк" в 400 метров, поражение большинства средних и лёгких танков того времени за счёт применения 90мм кумулятивно-фугасной реактивной гранаты с бронепробиваемостью в 270мм гомогенной брони. РБ М57 сменил не очень удачный РПГ РРБ М49 конструкции Мешичека и выгодно отличался от предшественника надёжностью, лучшими ТТХ и ударно-спусковым механизмом оригинальной конструкции. Оба гранатомёта (как и большинство подобной военной продукции) производились на заводе "Црвена Застава" в городе Крагуевац.

Этот РПГ состоял на вооружении полвека и по праву считается одним из лучших представителей национальной оборонной индустрии Югославии. За простоту, надёжность и дешевизну некоторые солдаты называли М57 югославским РПГ-2. Он очень активно использовался в ходе Югославской войны 1991-1995 годов и даже в последующих конфликтах, но уже в середине 70-х появилась идея создания нового ручного реактивного (желательно многоцелевого, а не только противотанкового) гранатомёта.

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М57А3 - самая совершенная модификация гранатомёта системы Цветича, оснащённая дневным оптическим лазерозащищённым прицелом и кумулятивной миной с бронепробиваемостью в 380мм гомогенной брони

В это же время (1975 год) в войсковую эксплуатацию Советской Армии поступает 110мм реактивный пехотный огнемёт РПО "Рысь" - первый подобный образец вооружения, выгодно отличавшийся от своих струйных предшественников использованием капсулы, наполненной зажигательной смесью (т.е., зажигательной гранаты), которую разгонял реактивный двигатель. Это обеспечивало серьёзное преимущество перед струйными огнемётами (которые были скорее эффектными, нежели эффективными), дальность стрельбы которых была невелика, равно как и точность, а про уязвимость огнемётчика и вовсе говорить не приходится. Стоит отметить, что при разработке РПО "Рысь" использовались конструктивные решения, полученные в ходе проектирования универсального десантного РПГ-16; в свою очередь, наработки "Рыси" были применены в одном из самых грозных многоцелевых гранатомётов в мире - РПГ-29 "Вампир".

Реактивный Пехотный Огнемёт "Рысь", чья внешняя схожесть с РПГ-29 может вызвать путаницу



105мм РПГ-29НД (ночной десантный), получивший укороченный ствол и планку для крепления прицела или универсального прибора управления огнём (ПУО). Сходство с "Рысью" поразительное

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Одной из особенностей ручного огнемёта "Рысь" стала многофункциональность - он мог стрелять двумя едиными в калибре (110мм) видами реактивных гранат: зажигательными "Рысь-З" или дымовыми "Рысь-Д". При этом гранаты не были надкалиберными и не заряжались с носовой или казённой части гранатомёта, а переносились и использовались при помощи стеклопластиковых транспортно-пусковых контейнеров. Это было настоящим новшеством.

Транспортно-пусковой контейнер к РПО "Рысь"

Параллельно с этим, в США идут работы по созданию подобных гранатомётов с заряжанием через ТПК. Примером является SMAW (Shoulder-launch Multipurpose Assault Weapon - многоцелевое штурмовое оружие с "плечевым" запуском), имевший в своём арсенале противобункерные фугасные (HEDP - High-Explosive Dual-Purpose) и кумулятивные противотанковые (HEAA - High-Explosive Anti-Armor) гранаты.

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Mark 153 SWAW

Являясь одной из передовых "гранатомётных держав", Югославия решила создать и свой "трендовый" гранатомёт с использованием пластиковых транспортно-пусковых контейнеров. Именно таким и станет новейший M79 "Оса".

Конструкция М79 "Оса"

Техническое задание Министерства Национальной Обороны было предельно чётким и понятным - создать новый многоцелевой реактивный ручной гранатомёт, превосходящий все устаревающие образцы подобного вооружения, способный эффективно поражать как современные основные боевые танки или боевые бронированные машины, так и пехоту в хорошо укреплённых позициях типа ДОТ, ДЗОТ, бункер, блиндаж, здание и так далее. Именно поэтому ещё на этапе проектирования было утверждено массовое производство именно двух типов реактивных гранат - противотанковой кумулятивной и противопехотной фугасной или осколочно-фугасной (позднее - термобарической).

Разработкой нового гранатомёта занимался отдел №11 Военно-технического института в Белграде в сотрудничестве с инженерами компании "Sloboda", а массовое производство должно были вести сразу 3 завода: Военно-технический завод "Крушик" в городе Валево, "Црвена Застава" в городе Крагуевац, а также производственные мощности упомянутой "Sloboda" в городе Чачак.

Одним из важнейших требований было боепитание именно из транспортно-пусковых контейнеров, что было очень модным в те годы (вместо тканых тюков с разобранными на маршевый двигатель и непосредственно гранату выстрелами - готовый к стрельбе лёгкий удароустойчивый картридж с полностью снаряжённой ракетой внутри).

М79 "Оса", с присоединённым удароустойчивым транспортно-пусковым контейнером, снаряжённым противопехотным фугасным термобарическим реактивным выстрелом и лазерозащищённым оптическим прицелом CN-6

Ещё одним, довольно интересным и нетипичным требованием к подобному оружию в 80-х, являлось полное оснащение гранатомётных войск штатным оптическим приспособлением. Таковым являлся очень продвинутый по тем меркам лазерозащищённый дневной-ночной оптический прицел CN-6 с увеличением 3,5х. Возможность применения специальных светофильтров защищала зрение оператора-гранатомётчика от боевых лазеров, которые могут использоваться в качестве средств подавления подобного вооружения.

Прицельная сетка лазерозащищённого оптического прицела CN-6

Гранатомётный комплекс состоит из основных частей:

пускового устройства длиной 124 сантиметра и массой 6,2 килограмма;

лазерозащищённого дневного-ночного оптического прицела CN-6 с увеличением 3,5х и угловым полем зрения 10 градусов;

присоединяемых транспортно-пусковых контейнеров (картриджей) длиной 67 сантиметров и массой 4 килограмма с двумя типами 90мм реактивных выстрелов - противотанкового кумулятивного или противопехотного термобарического. Оба выстрела имеют одинаковую баллистику: эффективная дальность стрельбы составляет 350 метров по цели типа "бронетранспортёр" и 600 метров для цели типа "здание", максимальная дальность стрельбы - 1960 метров. Бронепробитие кумулятивной гранаты - 400мм гомогенной брони, противопехотной (противобронетранспортёрной) термобарической гранаты - 40мм стали; радиус поражения высокотемпературным облаком термобарической гранаты - 6 метров, ударной волной и зоной повышенного давления (до 10 атмосфер) - 8 метров, сплошного осколочного поражения - 10 метров. Взрыватель может сработать при угле попадания до 70 градусов.

Слева - 90мм противопехотный (противобункерный-противобронетранспортёрный) термобарический реактивный выстрел М79ТБГ к М79 "Оса"; справа - 120мм противотанковый кумулятивный реактивный выстрел к М90 "Стршлен", конструктивно аналогичный М79КМ к М79 "Оса"

Общая длина гранатомёта М79 "Оса" в собранном виде составляет 1910мм, масса - 11,2 килограмма. Расчёт - 1-2 человека; максимальная скорострельность - 6-7 выстрелов в минуту при расчёте из оператора и заряжающего, 4-5 выстрелов в минуту при расчёте из 1 солдата.

Заключение

В настоящее время производится на заводах "Sloboda" в Сербии под обозначением М79 "Оса" или RL90 M95 в Хорватии и Северной Македонии. Активно применяется повстанческими силами Сирийской свободной армии и боевиками Исламского государства. Примечательным является факт обнаружения Саудовской коалицией в 2015 году на военных складах Йемена большого количества пусковых установок и реактивных боеприпасов к ним, преимущественно, термобарических.

М79ТБГ в стандартных деревянных ящиках на 3 снаряжённых картриджа

М79ТБГ

Повсеместность использования RL90 M95 объясняется его простотой, надёжностью, использованием продвинутого оптического прицела и высокая эффективность термобарических противопехотных реактивных гранат в условиях городского боя, что особенно важно в современных войнах. По многозадачности М79 сравним с РПГ-29.

На этом всё. До встречи, друзья.

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