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Приветствую Вас, друзья.

В прошлой статье я рассказал о наиболее интересной модификации российского мультикалиберного многоцелевого гранатомёта РПГ-32 "Нашшаб" - иорданском 107мм переносном реактивном многоцелевом гранатомёте/сверхлёгком ПТРК PGML "Raptor" разработки военной компании "Jadara Equipment & Defence Systems". Ссылки на статьи будет в источниках информации. В данном же посте я хочу рассмотреть белорусский вариант модернизации РПГ-32 - PAGL "Палица".

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PAGL "Палица" на выставке

Немного о РПГ-32 для понимания

РПГ-32 "Хашим" и его составляющие, послужившие основой для иорданского PGML "Raptor" и белорусского PAGL "Палица"

РПГ-32 "Баркас" (он же "Хашим", он же "Нашшаб") был разработан конструкторами государственного научно-производственного объединения "Базальт" в 2006 году по заказу Иордании. Гранатомёт был спроектирован таким образом, чтобы обеспечивать возможность стрельбы двумя типами картриджей с реактивными гранатами калибра 105мм (тандемными кумулятивными) и 72,5мм (фугасными термобарическими). Сам гранатомётный комплекс состоял из 5 основных компонентов:

единого для всех типов выстрелов пускового устройства весом 3 килограмма, длиной 36 сантиметров и калибра 105 миллиметров с рукояткой управления огнём с правой стороны ПУ, установленной на ней кнопкой с электрическим спусковым механизмом, работающим от специального генератора (что повышает надёжность гранатомёта), а также специальной планкой для установки различных дневных и ночных прицелов или прицельных модулей левой стороны;

2 типов основных прицелов: стандартного дневного оптического прицела 1П81 или "умного" прицельного модуля GS-2R со смещающейся прицельной маркой, оснащённого лазерным дальномером, инфракрасным ЛЦУ, насадками ночного видения NV/A-1 и NV/A-2, тепловизионной насадкой TC/A-1, определителем атмосферного давления, температуры окружающей среды, скорости и направления ветра, типа выстрела, а также автоматическим баллистическим вычислителем, настраиваемой рукояткой для удержания с правой стороны прицельного модуля;

2 типов выстрелов с эффективной дальностью в 700 метров и одинаковой баллистикой (что существенно сокращает обучение) в специальных герметичных удароустойчивых картриджах с реактивными гранатами двух калибров: 105мм тандемными кумулятивными ПГ-32В или 72,5мм фугасными термобарическими ТБГ-32В.

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Также было разработано учебное имущество - виртуальный тренажёр и практический инертный выстрел калибра 40мм.

История создания PAGL "Палица"

С самого начала проектирования РПГ-32 "Баркас" Беларусь активно участвовала в разработке, а если быть конкретнее - Беларусь отвечала за разработку дневного прицела 1П81, "умного" прицельного модуля GS-2R с автоматическим баллистическим вычислителем и специальных насадок дополненного видения (ночных NV/A-1, NV/A-2; тепловизионной TC/A-1) для него.

"Умный" прицельный модуль GS-2R, разработанный ЛЭМТ БелОМО. Модули GS-2R: верхний - оптический прицел; справа - лазерный дальномер/лазерный целеуказатель для управляемого боеприпаса (ПТУР); слева - датчик погодных условий (скорости и направления ветра, температуры, атмосферного давления)

Результатом опытно-конструкторской работы стал РПГ-32, который вскоре был принят на вооружение иорданской армии и с 2013 года производится на заводе "Jadara Equipment & Defence Systems" (там же производится 1П81, GS-2R и насадки дополненного видения к нему).

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Несмотря на то, что "Хашим" обладает огромным потенциалом и является первым в мире мультикалиберным гранатомётом (что само по себе открывает огромные возможности), на вооружение ни Вооружённых Сил Российской Федерации, ни Вооружённых Сил Республики Беларусь не был принят (по крайней мере, официально). Вместо него применялись/применяются РПГ-29СН "Вампир" с "умным" прицельным модулем ПУО 2Ц35 и улучшенными модифицированными реактивными выстрелами ПГ-29В и ТБГ-29В в России и РПГ-7В2М "Овод-Р" с интеллектуальным прицелом SR-7 и модернизированными боеприпасами производства Болгарии в Беларуси. Однако идея локализации РПГ-32 осталась.

РПГ-29СН "Вампир" с "умным" прицельным модулем ПУО 2Ц35, работающим аналогичным образом с GS-2R

РПГ-7В2М "Овод-Р" с интеллектуальным прицелом SR-7 и модифицированным кумулятивно-осколочно-фугасным выстрелом RHEAT-7MA1

Именно благодаря такой идее в НТЦ "ЛЭМТ" в 2022 году появился PAGL "Палица".

Конструкция, отличия и сходства по сравнению с РПГ-32

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Наиболее отличающийся от РПГ-32 вариант "Палицы"

Portable Antiarmor Grenade Launcher "Палица" - Переносной Многоцелевой Реактивный Гранатомёт "Палица" представляет из себя вариант модернизации РПГ-32 "Хашим". Основная конструкция остаётся без изменений. Есть лишь несколько незначительным отличий, если брать за основу представленный выше вариант:

Самым главным отличием "Палицы" от "Хашима" является используемый прицел - модифицированный SR-7 с рукояткой для удержания и тепловизионной насадкой TC/A-1, который ранее использовался на РПГ-7В2М "Овод-Р". Функционирует аналогично и GS-2R, и ПУО 2Ц35. При этом сохранено использование всех штатных прицелов и прицельных модулей для РПГ-32.

от "Хашима" является используемый прицел - модифицированный SR-7 с рукояткой для удержания и тепловизионной насадкой TC/A-1, который ранее использовался на РПГ-7В2М "Овод-Р". Функционирует аналогично и GS-2R, и ПУО 2Ц35. При этом сохранено использование всех штатных прицелов и прицельных модулей для РПГ-32. Немного изменились пусковое устройство и удароустойчивые картриджи с реактивными выстрелами: прорезиненные накладки на окончаниях деталей гранатомёта стали металлическими и приобрели угловатую конструкцию.

Камуфляж гранатомёта стал не защитным бежево-пустынным, а зелёным.

Если брать за основу представленные ниже варианты PAGL, то отличием там является только прицельный модуль SR-7, а на некоторых версиях и вовсе установлен стандартный для РПГ-32СН GS-2R.

Наиболее интересным был прототип "Палицы" - Перспективный Гранатомётный Комплекс или РПГ-32М1СН. Он имел унификацию реактивных выстрелов с РПГ-29, при этом сам имел новую многоцелевую противотанковую бронебойную тандемную кумулятивно-осколочно-фугасную реактивную гранату, массой около 14 килограмм и дальностью стрельбы в 1000 метров за счёт использования аэродинамических стабилизаторов оригинальной конструкции. Этот выстрел по назначению максимально похож на ракету "Raptor-AT" HEFAT Missile, разработанную в Иордании инженерами "Jadara Equipment & Defence Systems". Особого распространения этот вариант РПГ-32 не получил, есть лишь несколько фотографий. РПГ-32М1СН с "умным" прицельным модулем GS-2R защитного зелёного цвета и многоцелевым противотанковым бронебойным тандемным кумулятивно-осколочно-фугасным реактивным выстрелом. Также имел название "Перспективный Гранатомётный Комплекс"

Не исключено, что именно РПГ-32М1СН стал основой для иорданского 107мм PGML "Raptor".

Заключение

PAGL "Палица" является грамотной белорусской попыткой локализации производства РПГ-32 и его комплектующих, а также применения нового прицельного модуля SR-7. Поскольку спрос на РПГ-32 большой (особенно в странах арабского мира), то и на "Палицу" с прицелом SR-7, получившую своё название в честь древней шипастой булавы, спрос будет!

Спасибо за внимание. До скорых встреч, друзья.

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