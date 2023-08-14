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Приветствую Вас, друзья.

В прошлой статье я рассказал о самом продвинутом, высокотехнологичном, а также первом в мире мультикалиберном ручном многоцелевом гранатомёте РПГ-32 "Нашшаб". Ссылка на статью будет в источниках информации. В данном же посте я хочу рассказать о наиболее интересной и радикальной модификации данного гранатомёта - PGML "Raptor" из Иордании.

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Одно из немногих изображений PGML "Raptor" с официального сайта "Jadara Equipment & Defence Systems"

Немного о РПГ-32 для понимания

РПГ-32 "Хашим" и его составляющие, послужившие основой для PGML "Raptor"

РПГ-32 "Баркас" (он же "Хашим", он же "Нашшаб") был разработан конструкторами государственного научно-производственного объединения "Базальт" в 2006 году по заказу Иордании. Гранатомёт был спроектирован таким образом, чтобы обеспечивать возможность стрельбы двумя типами картриджей с реактивными гранатами калибра 105мм (тандемными кумулятивными) и 72,5мм (фугасными термобарическими). Сам гранатомётный комплекс состоял из 5 основных компонентов:

единого для всех типов выстрелов пускового устройства весом 3 килограмма, длиной 36 сантиметров и калибра 105 миллиметров с рукояткой управления огнём с правой стороны ПУ, установленной на ней кнопкой с электрическим спусковым механизмом, работающем от специального генератора (что повышает надёжность гранатомёта), а также специальной планкой для установки различных дневных и ночных прицелов или прицельных модулей левой стороны;

2 типов основных прицелов: стандартного дневного оптического прицела 1П81 или "умного" прицельного модуля GS-2R со смещающейся прицельной маркой, оснащённого лазерным дальномером, инфракрасным ЛЦУ, насадками ночного видения NV/A-1 и NV/A-2, тепловизионной насадкой TC/A-1, определителем атмосферного давления, температуры окружающей среды, скорости и направления ветра, типа выстрела, а также автоматическим баллистическим вычислителем, настраиваемой рукояткой для удержания с правой стороны прицельного модуля;

2 типов выстрелов с эффективной дальностью в 700 метров и одинаковой баллистикой (что существенно сокращает обучение) в специальных герметичных удароустойчивых картриджах с реактивными гранатами двух калибров: 105мм тандемными кумулятивными ПГ-32В или 72,5мм фугасными термобарическими ТБГ-32В.

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Также было разработано учебное имущество - виртуальный тренажёр и практический инертный выстрел калибра 40мм.

История создания PGML "Raptor"

С 2013 года завод "Jadara Equipment & Defence Systems" выпускает РПГ-32 "Нашшаб", 3 типа выстрелов и 3 типа прицелов, при этом большая часть комплектующих (около 80%) поставляется из России. При этом инженеры "Jadara" продолжали развивать собственные оружейные разработки. Примером тому служит система "Quad" моделей "1" и "2", состоящая из 4 гранатомётов "Хашим" и блока управления, однако настоящей революцией стало представление широкой публике лёгкого переносного противотанкового ракетного комплекса "Terminator" в 2018 году. Инженеры заявляли, что это ракетный комплекс полностью иорданской разработки, хотя он внешне очень похож на лёгкий украинский ПТРК "Корсар" калибра 107мм.

Система "Quad-1"

Через три года, в 2021, иорданцы приступают к разработке нового многоцелевого переносного гранатомёта, получившего название "Raptor". За основу был взят российский РПГ-32.

Конструкция, отличия и сходства по сравнению с РПГ-32

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Рекламное изображение с официального сайта компании-производителя

Portable Grenade/Missile Launcher "Raptor" - Переносной Многоцелевой Реактивный Гранатомёт "Раптор" представляет из себя модификацию РПГ-32 "Хашим". Основная конструкция и концепция остаётся без изменений. Однако есть и существенные различия:

Самым главным отличием "Раптора" от "Хашима" является его калибр - 107мм вместо 105мм. Это означает, что иорданский гранатомёт не будет совместим со стандартными картриджами с ПГ-32В или ТБГ-32В. Вместо двух упомянутых реактивных гранат будет использоваться универсальный противотанковый бронебойный кумулятивно-осколочно-фугасный выстрел калибра 107мм "Raptor-AT" HEFAT Missile (HEFAT - High-Explosive Fragmentation Anti-Tank). Вес выстрела - 14 килограмм, длина - 1057 миллиметров, эффективная дальность от 50 до 500 метров, бронепробиваемость - более 500мм гомогенной брони за динамической защитой. "Jadara" рассматривает возможность проектирования управляемой ракеты с лазерным наведением через фотоприёмник в хвостовой части боеприпаса на базе данной многоцелевой гранаты. Многоцелевая противотанковая бронебойная кумулятивно-осколочно-фугасная реактивная граната "Raptor-AT" HEFAT Missile

от "Хашима" является его калибр - 107мм вместо 105мм. Это означает, что иорданский гранатомёт не будет совместим со стандартными картриджами с ПГ-32В или ТБГ-32В. Вместо двух упомянутых реактивных гранат будет использоваться универсальный противотанковый бронебойный кумулятивно-осколочно-фугасный выстрел калибра 107мм "Raptor-AT" HEFAT Missile (HEFAT - High-Explosive Fragmentation Anti-Tank). Вес выстрела - 14 килограмм, длина - 1057 миллиметров, эффективная дальность от 50 до 500 метров, бронепробиваемость - более 500мм гомогенной брони за динамической защитой. "Jadara" рассматривает возможность проектирования управляемой ракеты с лазерным наведением через фотоприёмник в хвостовой части боеприпаса на базе данной многоцелевой гранаты. Некоторые изменения претерпело и пусковое устройство - теперь рукоятка с электрическим спусковым механизмом, полуавтоматическим предохранителям и кнопкой-рычагом имеет больший угол наклона. Это связано с особенностями размещения интеллектуального прицела GS-2R, который предлагается как основной для PGML "Raptor" - он располагается под углом в 15°, из-за этого модуль смотрит "вниз" при горизонтальном положении гранатомёта. За счёт изменения угла рукоятки обеспечивается большее удобство для оператора-гранатомётчика. Пусковое устройство комплекса "Raptor"



"Умный" прицельный модуль GS-2R, являющийся стандартным прицелом для PGML "Raptor". Модули GS-2R: верхний - оптический прицел; справа - лазерный дальномер/лазерный целеуказатель для управляемого боеприпаса (ПТУР); слева - датчик погодных условий (скорости и направления ветра, температуры, атмосферного давления)

Заключение

PGML "Raptor" с многоцелевым боеприпасом "Raptor-AT" HEFAT Missile является наиболее интересной модификацией и дальнейшим развитием РПГ-32 "Нашшаб". Впервые представлен широкой публике на выставке ADEX-2022. Имеет все перспективы развития в будущем, и, вероятно, за счёт своего интересного перспективного управляемого ракетного выстрела, он сможет занять промежуточную нишу между ручными гранатомётами и противотанковыми ракетными комплексами. Будем ожидать новостей от наших иорданских коллег из "Jadara Equipment & Defence Systems".

До встречи, друзья.

Галерея

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РПГ-32СН с "умным" прицельным модулем GS-2R. Можно увидеть, что у прицела есть небольшой наклон вниз

Первое публичное появление PGML "Raptor" с "умным" прицельным модулем GS-2R, насадкой ночного видения NV/A-1 и многоцелевым противотанковым бронебойным кумулятивно-осколочно-фугасным реактивным выстрелом "Raptor-AT" HEFAT Missile в удароустойчивом герметичном картридже. Выставка ADEX-2022







