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В условиях современных боевых действий пехотным подразделениям приходится действовать против укреплённых позиций и бронированной техники противника в плотной городской застройке, на открытой и пересечённой (в том числе и горной) местности, при этом использование артиллерийских систем и бронетранспорта затруднительно. Для оснащения лёгким индивидуальным многоцелевым гранатомётом пехотных частей было разработано несколько образцов вооружения. Самым интересным и наиболее эффективным стал итог опытно-конструкторской работы по заказу Иорданской армии под кодовым названием "Баркас".

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РПГ-32 «Баркас» (индекс ГРАУ — 6Г40) — российский многоразовый ручной мультикалиберный многофункциональный гранатомёт. В зависимости от типа цели может оснащаться выстрелами различного калибра от 72,5 до 105 мм, типа боевой части и стоимости. Единым для всех выстрелов является пусковое устройство длиной 36 сантиметров и весом 3 килограмма, включая оптический прицел, размещаемый в служебном обращении внутри пускового устройства. Впервые гранатомёт был представлен на проходившей в июне 2008 года выставке вооружений в Париже. Разработан НПО «Базальт» по заказу Иордании. Экспортное наименование — «Ха́шим». Название «Хашим» — родовое имя Хашимитской королевской династии Иордании и пророка Мухамеда — гранатомёту было дано имя иорданским королём Абдаллой II. В настоящее время в Иордании гранатомёт производится из поставляемых сборочных комплектов и носит название «Нашшаб», что можно перевести как «разбивающий вдребезги», «размельчитель» или «сокрушитель».

История создания

Начиная с 60-х годов ХХ века во всех вооружённых конфликтах применялся и применяется надёжный, простой, удобный в эксплуатации и очень дешёвый РПГ-7 различных модификаций. Он применялся во Вьетнаме, в Лаосе, Родезии, Афганистане, Ливии, Ираке и множестве других войн. На данный момент РПГ-7, его модификации и клоны состоят на вооружении более чем 120 стран мира. Изначально предназначенный для уничтожения танков и легкобронированной техники того времени, он стал "оружием против всего" - его использовали при борьбе с бронированным и небронированным транспортом, пехотой в укрытиях и на открытой местности и даже для уничтожения низколетящих вертолётов и самолётов во Вьетнаме (известен случай сбития С-130 из РПГ-7 китайского производства).

Для РПГ-7 был разработано несколько типов выстрелов, а также их модификаций в СССР и России - кумулятивные (ПГ-7В, ПГ-7ВЛ, ПГ-7ВМ, тандемный кумулятивный ПГ-7ВР), осколочные (ОГ-7В) и термобарические (ТБГ-7В), а также множество других боеприпасов за рубежом. Несмотря на все свои достоинства, РПГ-7 постепенно устаревает, так как его конструкция с надкалиберными гранатами не обеспечивает отвечающих современным требованиям условий - недостаточная точность и дальность стрельбы, малое бронепробитие против современных основных боевых танков и боевых машин пехоты.

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В разных странах постсоветского и не только пространства предлагали разные варианты решения этих проблем - создание улучшенных модификаций РПГ-7 (РПГ-7В2 в Российской Федерации), оснащение гранатомёта интеллектуальным прицелом и улучшенным выстрелами (РПГ "Овод-Р" в Беларуси), установка планок Пикатинни и редизайн конструкции (PSRL-1 и AirTronics RPG-7 в США). Тем не менее, основные недостатки РПГ-7 всё-же остаются неподдающимися исправлению, хотя точность и дальность стрельбы у современных модификаций гранатомёта существенно выросла. Именно поэтому в научно-производственном объединении "Базальт" ещё в 80-ые был разработан многоразовый РПГ-29 "Вампир" - оружие по многозадачности сравнимое с РПГ-7, получившее большую точность и дальность прицельной стрельбы, а также большее бронепробитие. Одновременно с этим его боевая масса и длина существенно возросла, поэтому он не мог конкурировать с РПГ-7 в плане массо-габаритных характеристик и вопрос о замене заслуженного ветерана остался открытым.

РПГ-7В2 с осколочным выстрелом ОГ-7В

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РПГ "Овод-Р" с улучшенным кумулятивно-фугасным выстрелом RHEAT-7МА1 из Беларуси

Американский AirTronics RPG-7

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РПГ-29СН "Вампир" с интеллектуальным прицелом с баллистическим вычислителем

В 2007 году госпредприятие НПО "Базальт" по заказу Иордании начало опытно-конструкторскую работу под кодовым названием "Баркас". Проект был секретным, так как подразумевал создание совершенно нового гранатомёта, сравнимого по массо-габаритным характеристикам, надежности и многозадачности с РПГ-7, при этом превосходя его в тактико-технических характеристиках. Результатом именно этой ОКР стал РПГ-32 "Баркас".

Описание конструкции, комплектации и принципа действия

РПГ-32 "Баркас" - первый в мире мультикалиберный ручной гранатомёт, который может использовать реактивные гранаты калибра 105мм (тандемные кумулятивные) и калибра 72,5мм (фугасные термобарические).

Единым для всех типов выстрелов является пусковое устройство весом 3 килограмма, длиной 36 см и калибра 105мм. ПУ может произвести 200 выстрелов. Спусковой механизм расположен с правой стороны ПУ и представляет из себя горизонтальную рукоятку с нажимной спусковой кнопкой-рычагом и флажковым-полуавтоматическим предохранителем. Также есть специальные крепления для тактического ремня.

С левой стороны пускового устройства на специальной планке может размещаться 2 типа основных прицелов - стандартный дневной оптический 1П81, а также современный интеллектуальный прицел GS-2R со встроенным датчиком скорости и направления ветра, атмосферного давления; лазерным дальномером; инфракрасным ЛЦУ для ПТУР; определителем типа реактивной гранаты, а также баллистическим вычислителем, который обрабатывает данные, поступающие с вышеупомянутых модулей, и смещает прицельную марку в виде "галочки" или "точки" (два режима на выбор) на место падения гранаты, после чего гранатомётчику остаётся лишь совместить изменившую своё положение прицельную марку с целью и произвести выстрел. На прицел GS-2R возможна установка насадок ночного видения NV/A-1 и NV/A-2, а также тепловизионной насадки TC/A-1. Для удобства удержания гранатомёта у прицельного модуля GS-2R с левой стороны имеется специальная настраиваемая рукоятка для удержания. В походном/транспортировочном положении оба прицела располагаются внутри пускового устройства.

Наиболее совершенная модификация РПГ-32 "Баркас" с "умным" прицельным модулем GS-2R, фугасной реактивной гранатой и тактическим ремнём. Модули GS-2R - крайний верхний - оптический прицел, нижний справа - лазерный дальномер/ЛЦУ для ПТУР, крайний слева - датчик скорости и направления ветра

Боепитание осуществляется из готовых транспортно-пусковых контейнеров с гранатами внутри - картриджей. На данный момент есть 3 типа картриджей для 3 типов реактивных выстрелов - калибра 105мм (тандемный кумулятивный ПГ-32В, бронепробиваемость - 650мм гомогенной брони с ДЗ, 750 без ДЗ), калибра 72,5мм (многоцелевой фугасный термобарический ТБГ-32, радиус поражения - 7 метров) и калибра 40мм (учебный инертный). Все 3 типа боеприпасов имеют одинаковую баллистику, что существенно сокращает и упрощает обучение. Прицельная дальность стрельбы всеми видами гранат - 700 метров. Разрабатываются многоцелевой фугасно-осколочный, дымовой, световой и иновационные для российских гранатомётов многоцелевой фугасно-осколочный или тандемный кумулятивный самоприцеливающийся боеприпасы (ПТУР), что обеспечивает поражение бронированной техники (в том числе и вертолётов), находящейся в движении. Масса ТБГ-32В -3 кг, масса ПГ-32В - 6 кг.

Тандемный кумулятивный выстрел ПГ-32В в ТПК

Модификации РПГ-32 "Баркас"

Опытная версия. Имеет экспериментальный прицел

Серийная версия с прицелом 1П81

Специальная версия с "умным" прицельным модулем GS-2R - РПГ-32СН

Стационарная версия

Заключение

РПГ-32 "Нашшаб" ("Измельчитель", "Сокрушитель" в переводе) полностью оправдывает своё название и является одним из наиболее совершенных и продвинутых гранатомётов во всём мире, занимая промежуточное положение между РПГ и ПТРК, при этом его надёжность и многозадачность остаётся на уровне легендарной "семёрки", которую он превосходит по тактико-техническим характеристикам, продолжая славить российских конструкторов. На 2023 год состоит на вооружении иорданской армии по приказу короля Абдаллы II.