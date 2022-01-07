Компактный арбалет

Цена $26

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Устройство помещается в ладони взрослого мужчину. В некоторых версиях сверху установлен лазер, который помогает точнее наводиться на цель. Отлично подойдет в роли подарка.

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Мужские часы

Цена $16

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - SKMEI - кварцевые - солидные

Интересная модель стильных кварцевых часов от LIGE. Циферблат сдержанный со светонакопителями на метках и стрелках, защищен минеральным стеклом. Корпус выполнен из нержавеющей стали. Влагозащита небольшая, но часами можно смело пользоваться в дождливую погоду. Смотрятся на руке стильно, подойдут практически под любой образ.

4K Телевизор Xiaomi Mi TV 4S 55

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Цена 38 990₽ по промокоду WOWJAN4000 + купон продавца

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В телевизоре Xiaomi Mi TV 4S воплощено реалистичное изображение высокой четкости. Телевизор оснащен операционной системой Android TV. 64-разрядный четырехъядерный процессор для быстрой работы с приложениями, а так же 8 ГБ встроенной памяти для скачивания контента и приложений.

ТВ приставка

Цена $39

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КУПИТЬ ТУТ - TOX1 - UGOOS X4 Pro - X96 MAX Plus - Royfoon A95X - Mecool KM6

Мощная приставка на Android 9.0 от бренда VONTAR. Приставка на андроиде с поддержкой Wi-Fi, Bluetooth, 4К. Работает на 4х ядерном процессоре Amlogic S905X3 с частотой 1,9ГГц.

Циркулярная пила

Цена $30.93 - 79.89

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Используется для подготовки различных поверхностей к покраске, садовых, дачных, бытовых работ. Кроме того обладает хорошей эргономикой, есть удобная боковая ручка для удержания, специальный отсек для удаления стружки и пыли.

Ирригатор Soocas W3 Pro

Цена $43

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Разработан для эффективного очищения полости рта. Он имеет резервуар для воды объёмом 240 мл, запасной есть в комплекте. Также вместе с устройством поставляются сменные насадки и контейнер для их хранения.

Дрель-шуруповёрт DEKO

Цена $28.81 - 83.84

КУПИТЬ ТУТ - мощный WOSAI

Имеется 2 скорости вращения: 400 и 1500 об/мин. Дрель оснащена быстрозажимным патроном, обеспечивающим быструю смену оснастки. Есть возможность регулировки скорости хода от 350 до 1 350 оборотов в минуту. Для комфортной работы в темноте предусмотрена подсветка.

Наружная IP-камера

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Цена $22

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Применяется в магазинах, на торговых и складских площадях, автостоянках. Отличное качество изображения с разрешением 1080р и выше. Можно поставить на улице, на прилегающей территории. Реализована функция инфракрасной подсветки, для работы в условиях недостаточного освещения.