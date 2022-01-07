Недорогие и полезные товары с AliExpress: 4K телевизор Xiaomi, мужские часы LIGE и другое
Компактный арбалет
Цена $26
Устройство помещается в ладони взрослого мужчину. В некоторых версиях сверху установлен лазер, который помогает точнее наводиться на цель. Отлично подойдет в роли подарка.
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Мужские часы
Цена $16
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - SKMEI - кварцевые - солидные
Интересная модель стильных кварцевых часов от LIGE. Циферблат сдержанный со светонакопителями на метках и стрелках, защищен минеральным стеклом. Корпус выполнен из нержавеющей стали. Влагозащита небольшая, но часами можно смело пользоваться в дождливую погоду. Смотрятся на руке стильно, подойдут практически под любой образ.
4K Телевизор Xiaomi Mi TV 4S 55
Цена 38 990₽ по промокоду WOWJAN4000 + купон продавца
В телевизоре Xiaomi Mi TV 4S воплощено реалистичное изображение высокой четкости. Телевизор оснащен операционной системой Android TV. 64-разрядный четырехъядерный процессор для быстрой работы с приложениями, а так же 8 ГБ встроенной памяти для скачивания контента и приложений.
ТВ приставка
Цена $39
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КУПИТЬ ТУТ - TOX1 - UGOOS X4 Pro - X96 MAX Plus - Royfoon A95X - Mecool KM6
Мощная приставка на Android 9.0 от бренда VONTAR. Приставка на андроиде с поддержкой Wi-Fi, Bluetooth, 4К. Работает на 4х ядерном процессоре Amlogic S905X3 с частотой 1,9ГГц.
Циркулярная пила
Цена $30.93 - 79.89
Используется для подготовки различных поверхностей к покраске, садовых, дачных, бытовых работ. Кроме того обладает хорошей эргономикой, есть удобная боковая ручка для удержания, специальный отсек для удаления стружки и пыли.
Ирригатор Soocas W3 Pro
Цена $43
Разработан для эффективного очищения полости рта. Он имеет резервуар для воды объёмом 240 мл, запасной есть в комплекте. Также вместе с устройством поставляются сменные насадки и контейнер для их хранения.
Дрель-шуруповёрт DEKO
Цена $28.81 - 83.84
Имеется 2 скорости вращения: 400 и 1500 об/мин. Дрель оснащена быстрозажимным патроном, обеспечивающим быструю смену оснастки. Есть возможность регулировки скорости хода от 350 до 1 350 оборотов в минуту. Для комфортной работы в темноте предусмотрена подсветка.
Наружная IP-камера
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Цена $22
Применяется в магазинах, на торговых и складских площадях, автостоянках. Отличное качество изображения с разрешением 1080р и выше. Можно поставить на улице, на прилегающей территории. Реализована функция инфракрасной подсветки, для работы в условиях недостаточного освещения.
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