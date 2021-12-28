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Недорогие и полезные товары с AliExpress: инвертор Baseus 150W, реноватор DEKO и другое

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Экшен камера

Цена $209

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Камера снимает видео в 4к при этом может записать качественный звук. Корпус может быть тёмным или чёрно - оранжевым. Кнопки тоже самые нужные, старт - стоп и перемотки режимов.

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Пусковое устройство для авто

Цена $58

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Универсальное устройство, которым можно и машину "подкурить" и зарядить ваши гаджеты вплоть до ноутбука (функция повербанк) + есть фонарик, многим такое по душе. Подходит для авто разных размеров и назначения.

Реноватор DEKO

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Цена $18 по промокоду SKIDSALE400

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Популярный многофункциональный инструмент, произведенный достаточно известным китайским брендом. Качество среднее, но лучше, чем у брендированных вариантов крупных оффлайн-ритейлеров.

Динамометрический ключ

Цена $40

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используется совместно с электроинструментом, таким как — шуруповёрт, дрель, гайковёрт. Цифровой прибор позволяет определить размер головки или переходника. Оснащен подсветкой и дисплеем на котором отображается информация. Установлен индукционный двигатель вращающий изделие с крутящим моментом от 1 до 340 н.м. в зависимости от комплектации.

Мультиметр

Цена $13

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Тестер применяется для определения неисправностей в технике, обслуживании оборудования промышленного и бытового типа, для выявления пробоев электропроводки, измерений температуры, напряжения, силы тока и сопротивления. Прибор укомплектован двумя щупами контактного типа для проверки и прозвонки.

Гайковерт

Цена $46

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Подойдет для сборки конструкций и мебели. Упрощает работу где, требуется усилие и физическая сила. Инструмент с высоким крутящим моментом до 630 н.м. Есть 3 режима работы с ударным эффектом.

Автомобильный инвертор Baseus 150W

Цена $33 по промокоду BASEUS220V

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Отличное решение для тех, кто много времени проводит в авто. Вы можете использовать порт прикуривателя для питания устройств, поддерживающих 220V. 2 универсальные розетки подходят под все мировые стандарты.

Угловая шлифовальная машина

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Цена $30

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На электроинструмент устанавливается 125 мм металлический диск для разрезания и шлифовки краев металла, древесины, камня, полимеров. Потребляемая мощность 800 ватт. Скорость без нагрузки достигает 10 000 оборотов на минуту времени.

Роутер HONOR 3

Цена 2 390 руб

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