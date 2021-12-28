Недорогие и полезные товары с AliExpress: инвертор Baseus 150W, реноватор DEKO и другое
Экшен камера
Цена $209
Камера снимает видео в 4к при этом может записать качественный звук. Корпус может быть тёмным или чёрно - оранжевым. Кнопки тоже самые нужные, старт - стоп и перемотки режимов.
реклама
Подпишитесь на Telegram канал и группу вконтакте, там найдете еще больше интересных и дешевых товаров.
Пусковое устройство для авто
Цена $58
Универсальное устройство, которым можно и машину "подкурить" и зарядить ваши гаджеты вплоть до ноутбука (функция повербанк) + есть фонарик, многим такое по душе. Подходит для авто разных размеров и назначения.
Реноватор DEKO
Цена $18 по промокоду SKIDSALE400
Популярный многофункциональный инструмент, произведенный достаточно известным китайским брендом. Качество среднее, но лучше, чем у брендированных вариантов крупных оффлайн-ритейлеров.
Динамометрический ключ
Цена $40
реклама
используется совместно с электроинструментом, таким как — шуруповёрт, дрель, гайковёрт. Цифровой прибор позволяет определить размер головки или переходника. Оснащен подсветкой и дисплеем на котором отображается информация. Установлен индукционный двигатель вращающий изделие с крутящим моментом от 1 до 340 н.м. в зависимости от комплектации.
Мультиметр
Цена $13
КУПИТЬ ТУТ - BSIDE ZT - RICHMETERS RM113D
Тестер применяется для определения неисправностей в технике, обслуживании оборудования промышленного и бытового типа, для выявления пробоев электропроводки, измерений температуры, напряжения, силы тока и сопротивления. Прибор укомплектован двумя щупами контактного типа для проверки и прозвонки.
Гайковерт
Цена $46
Подойдет для сборки конструкций и мебели. Упрощает работу где, требуется усилие и физическая сила. Инструмент с высоким крутящим моментом до 630 н.м. Есть 3 режима работы с ударным эффектом.
Автомобильный инвертор Baseus 150W
Цена $33 по промокоду BASEUS220V
Отличное решение для тех, кто много времени проводит в авто. Вы можете использовать порт прикуривателя для питания устройств, поддерживающих 220V. 2 универсальные розетки подходят под все мировые стандарты.
Угловая шлифовальная машина
реклама
Цена $30
На электроинструмент устанавливается 125 мм металлический диск для разрезания и шлифовки краев металла, древесины, камня, полимеров. Потребляемая мощность 800 ватт. Скорость без нагрузки достигает 10 000 оборотов на минуту времени.
Роутер HONOR 3
Цена 2 390 руб
реклама
КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Mi 4A Giga - ТУТ
- Wi-Fi 6 Plus
- Высокая скорость сети 3000 Мбит/с
- Усовершенствованный Wi-Fi 5
- Быстрая передача данных на несколько устройств
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила