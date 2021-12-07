Недорогие и полезные товары с AliExpress: наушники JBL Wave 100 TWS, проектор Xiaomi и другое
Кобура
Цена $3.55
Любителям ножей представлена вот такая кобура. Крепится к ремню и имеет дополнительный кармашек, для небольших вещиц. Возможно носить горизонтально и вертикально. Прикрепляется за счет клепок. Толщина кожи 3 мм.
Светодиодная гирлянда с пультом управления
Цена $3
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Очень красивая светодиодная гирлянда, которая украсит яркими огоньками любое окно и штору. В комплекте есть небольшой пульт, которым можно менять режимы света, можно использовать даже как светомузыку.
Игровая приставка Sega
Цена $14 по промокоду MONEYBAG200
Стоит дешево, но ощущений из молодости вам точно предоставит не мало. У меня еще осталась старая приставка из 90х Сега. Но если у вас нет, то рекомендую приобрести. Хоть дети посмотрят во что мы играли.
OnePlus Nord CE 5G 8+128 ГБ
Цена $241 по промокоду OR5000
Лучшая за всё время скидка!
Смартфон с 90 Гц AMOLED и свеженьким Snapdragon 750G. Хорошее предложение за такой прайс.
- камеры: 64+8+2 Мп, фронталка: 16 Мп
- ОЗУ 8 ГБ • ПЗУ 128 ГБ
- акб: 4500 мАч, 30 Вт
Премьера планшета Blackview Tab 11 8+128 ГБ
Цена 169$ по промокоду NEWYEAR1000 + купон продавца
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- дисплей 10.36", 2000x1200
- процессор: Unisoc T618
- Android 11
- память: 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ + microSD
- аккумулятор: 6580 мАч
- стереозвук
Проектор Xiaomi XGIMI Halo
Цена $518
Цена в 2 раза ниже, чем обычно!
Главная фишка этого проектора – компактность. Его размеры 17×11×15 см, но вес 1.7кг, можно взять с собой куда-либо: на работу, к друзьям и т.д. Он имеет разрешение 1080р и размер проекционного изображения – от 76 до 762 см. Есть четыре разъёма: для зарядки, USB для подключения флешек, HDMI и 3.5mm.
Беспроводные наушники JBL Wave 100 TWS
Цена $27
Это одни из лучших наушников по качеству звучания и сборке. Больше всего, они цепляют своей функциональностью. В данных наушниках используется технология "Deep sound bass". Благодаря ей, звук наушников становится басистым и чётким. Схожи по звучанию с JBL T100.
Потолочный светильник
Цена 82$ по промокоду HMDEC1500 + купон продавца
Температуру света меняется в пределах от 2700К до 6000К (от теплого желтого до холодного бело-синего). Яркость изменяется от 1,5 до 2200 люмен. Максимальное энергопотребление — 32 Вт. Есть управление с пульта.
Сетевой фильтр
Цена $6
За счет огромного количества электроприборов в доме, порой нам часто не хватает розеток. Если вам эта ситуация знакома, тогда предлагаю рассмотреть сетевой фильтр с тремя гнездами под вилку и тремя USB-портами.
Наружная IP камера
Цена $23
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Имеет двойной объектив, защищенный прочным стеклом. Есть несколько датчиков инфракрасного спектра для подсвечивания линзы. Камера пишет звук на внешний микрофон, качество изображения составляет 1080р.
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