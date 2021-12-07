Цена $3.55

Любителям ножей представлена вот такая кобура. Крепится к ремню и имеет дополнительный кармашек, для небольших вещиц. Возможно носить горизонтально и вертикально. Прикрепляется за счет клепок. Толщина кожи 3 мм.

Цена $3

реклама

Очень красивая светодиодная гирлянда, которая украсит яркими огоньками любое окно и штору. В комплекте есть небольшой пульт, которым можно менять режимы света, можно использовать даже как светомузыку.

Цена $14 по промокоду MONEYBAG200

Стоит дешево, но ощущений из молодости вам точно предоставит не мало. У меня еще осталась старая приставка из 90х Сега. Но если у вас нет, то рекомендую приобрести. Хоть дети посмотрят во что мы играли.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Все RTX 3090 стоят намного более 300000р Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Цена $241 по промокоду OR5000

Лучшая за всё время скидка!

Смартфон с 90 Гц AMOLED и свеженьким Snapdragon 750G. Хорошее предложение за такой прайс.

камеры: 64+8+2 Мп, фронталка: 16 Мп

ОЗУ 8 ГБ • ПЗУ 128 ГБ

акб: 4500 мАч, 30 Вт

Цена 169$ по промокоду NEWYEAR1000 + купон продавца

реклама

дисплей 10.36", 2000x1200

процессор: Unisoc T618

Android 11

память: 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ + microSD

аккумулятор: 6580 мАч

стереозвук

Цена $518

Цена в 2 раза ниже, чем обычно!



Главная фишка этого проектора – компактность. Его размеры 17×11×15 см, но вес 1.7кг, можно взять с собой куда-либо: на работу, к друзьям и т.д. Он имеет разрешение 1080р и размер проекционного изображения – от 76 до 762 см. Есть четыре разъёма: для зарядки, USB для подключения флешек, HDMI и 3.5mm.

Цена $27

Это одни из лучших наушников по качеству звучания и сборке. Больше всего, они цепляют своей функциональностью. В данных наушниках используется технология "Deep sound bass". Благодаря ей, звук наушников становится басистым и чётким. Схожи по звучанию с JBL T100.

Цена 82$ по промокоду HMDEC1500 + купон продавца

Температуру света меняется в пределах от 2700К до 6000К (от теплого желтого до холодного бело-синего). Яркость изменяется от 1,5 до 2200 люмен. Максимальное энергопотребление — 32 Вт. Есть управление с пульта.

Цена $6

За счет огромного количества электроприборов в доме, порой нам часто не хватает розеток. Если вам эта ситуация знакома, тогда предлагаю рассмотреть сетевой фильтр с тремя гнездами под вилку и тремя USB-портами.

Цена $23

реклама





Имеет двойной объектив, защищенный прочным стеклом. Есть несколько датчиков инфракрасного спектра для подсвечивания линзы. Камера пишет звук на внешний микрофон, качество изображения составляет 1080р.