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Недорогие и полезные товары с AliExpress: наушники JBL Wave 100 TWS, проектор Xiaomi и другое

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Кобура

Цена $3.55

Любителям ножей представлена вот такая кобура. Крепится к ремню и имеет дополнительный кармашек, для небольших вещиц. Возможно носить горизонтально и вертикально. Прикрепляется за счет клепок. Толщина кожи 3 мм.

Светодиодная гирлянда с пультом управления

Цена $3

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Очень красивая светодиодная гирлянда, которая украсит яркими огоньками любое окно и штору. В комплекте есть небольшой пульт, которым можно менять режимы света, можно использовать даже как светомузыку.

Игровая приставка Sega

Цена $14 по промокоду MONEYBAG200

Стоит дешево, но ощущений из молодости вам точно предоставит не мало. У меня еще осталась старая приставка из 90х Сега. Но если у вас нет, то рекомендую приобрести. Хоть дети посмотрят во что мы играли.

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Проектор Xiaomi XGIMI Halo

Цена $518

Цена в 2 раза ниже, чем обычно!

Главная фишка этого проектора – компактность. Его размеры 17×11×15 см, но вес 1.7кг, можно взять с собой куда-либо: на работу, к друзьям и т.д. Он имеет разрешение 1080р и размер проекционного изображения – от 76 до 762 см. Есть четыре разъёма: для зарядки, USB для подключения флешек, HDMI и 3.5mm.

Беспроводные наушники JBL Wave 100 TWS

Цена $27

Это одни из лучших наушников по качеству звучания и сборке. Больше всего, они цепляют своей функциональностью. В данных наушниках используется технология "Deep sound bass". Благодаря ей, звук наушников становится басистым и чётким. Схожи по звучанию с JBL T100.

Потолочный светильник

Цена 82$ по промокоду HMDEC1500 + купон продавца

Температуру света меняется в пределах от 2700К до 6000К (от теплого желтого до холодного бело-синего). Яркость изменяется от 1,5 до 2200 люмен. Максимальное энергопотребление — 32 Вт. Есть управление с пульта.

Сетевой фильтр

Цена $6

За счет огромного количества электроприборов в доме, порой нам часто не хватает розеток. Если вам эта ситуация знакома, тогда предлагаю рассмотреть сетевой фильтр с тремя гнездами под вилку и тремя USB-портами.

Наружная IP камера

Цена $23

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Имеет двойной объектив, защищенный прочным стеклом. Есть несколько датчиков инфракрасного спектра для подсвечивания линзы. Камера пишет звук на внешний микрофон, качество изображения составляет 1080р.

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