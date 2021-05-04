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Товары с Алиэкспресс, на которые стоит обратить внимание: Xiaomi Mi Band 6, система наблюдения

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Глайдтрек

Цена $57

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Данное приспособление создано специально для получения более плавной картинки при видеосъемке. Небольшое устройство с колесиками имеет радиоуправляемое оснащение, так глайдтреком можно управлять при помощи специального пульта управления. Легко справляется с камерой весом порядка до 5 кг, не говоря уже о небольших экшн-камерах и смартфоне.

Выдвижная розетка

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Цена $23

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Если вам постоянно мешают куча нужных и не совсем нужных проводов под рукой, то Вашим спасением является скрытый сетевой фильтр. Он будет выползать под рукой только в момент, когда это действительно нужно.

Выдвижная система имеет 3 розетки и пару USB выходов. Установка осуществляется путем монтажа в столешницу.

ТВ приставка VONTAR X3

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Топовая Android TV приставка VONTAR X3 8К 4+32 ГБ с поддержкой 8K по минимальной цене. Работает на одном из лучших процессоров в приставках на текущий момент. 

  • OC Android 9
  • процессор: Amlogic S905X3
  • ОЗУ: 4 ГБ, ПЗУ: 32 ГБ (есть и другие конфигурации)
  • поддержка 8К 
  • Wi-Fi 2.4/5 ГГц, Bluetooth 4.2

Контроллер штор

Цена $117

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Умный, электрический специализированный двигатель для штор, который поддерживает управление через Wi-Fi. Им можно управлять с помощью голосового ввода.

Изготовлен из абс пластика и металла. Очень прост в использовании. Механизм двигается вверх и вниз, позволяя точно регулировать закрытие шторок.

Игровая колонка

Цена $36

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Игровая колонка которая оснащена мощными динамиками, пространственным звуком, светодиодная регулируемая RGB подсветка, необычным дизайном. На лицевой части расположены четыре динамика, которые вместе с клавишами подсвечиваются, а также дисплей. Имеет множество разъемов для подключения. Встроенный аккумулятор на 3600mah.

Электробритва

Цена $17

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Многофункциональная бритва поставляется с четырьмя насадками, благодаря которым заменяет собой машинку для стрижки волос на голове, триммер для удаления растительности на лице и в носу и даже зубную щётку. Есть защита от воды. 

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 6

Цена $40

КУПИТЬ ТУТ или ТУТ - Honor Band 6

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Самая низкая цена на обновленную версию популярного фитнес-аксессуара. Mi Band 6 получил увеличенный экран на всю лицевую поверхность, датчик SpO2 и умный будильник. Для владельцев пятой версии обновление минорное, остальным стоит присмотреться.

Система наблюдения

Цена $301

Купить видеонаблюдение - ZOSI - Jooan 8CH - Techage - H.VIEW

Беспроводная система камер домашнего наблюдения. Они могут работать в режиме ночного видения. В комплект устройства входит также зарядное устройство. Камеры можно подключить к Wi-Fi сети. Объектив камеры имеет размер 3 мм.

Дрон Eachine EX5

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Цена $114

Купить квадрокоптер - LSRC 2021

Профессиональный квадрокоптер компактных размеров, который оснащен небольшой камерой. С помощью которой он может передавать изображение на смартфон, даже на расстоянии нескольких тысяч метров. Управляется он с помощью специального пульта.

Девайс изготовлен из высококачественных, противоударный материалов. Вес такого квадрокоптер составляет около 230 г. 

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xiaomi aliexpress алиэкспресс гаджеты электроника подборка полезные товары товары для дома xiaomi mi band 6 система наблюдения
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