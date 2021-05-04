Товары с Алиэкспресс, на которые стоит обратить внимание: Xiaomi Mi Band 6, система наблюдения
Глайдтрек
Цена $57
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Данное приспособление создано специально для получения более плавной картинки при видеосъемке. Небольшое устройство с колесиками имеет радиоуправляемое оснащение, так глайдтреком можно управлять при помощи специального пульта управления. Легко справляется с камерой весом порядка до 5 кг, не говоря уже о небольших экшн-камерах и смартфоне.
Выдвижная розетка
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Цена $23
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Если вам постоянно мешают куча нужных и не совсем нужных проводов под рукой, то Вашим спасением является скрытый сетевой фильтр. Он будет выползать под рукой только в момент, когда это действительно нужно.
Выдвижная система имеет 3 розетки и пару USB выходов. Установка осуществляется путем монтажа в столешницу.
ТВ приставка VONTAR X3
Цена $35
КУПИТЬ ТУТ - X96 MAX Plus - TOX1 - AX95
Топовая Android TV приставка VONTAR X3 8К 4+32 ГБ с поддержкой 8K по минимальной цене. Работает на одном из лучших процессоров в приставках на текущий момент.
- OC Android 9
- процессор: Amlogic S905X3
- ОЗУ: 4 ГБ, ПЗУ: 32 ГБ (есть и другие конфигурации)
- поддержка 8К
- Wi-Fi 2.4/5 ГГц, Bluetooth 4.2
Контроллер штор
Цена $117
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Умный, электрический специализированный двигатель для штор, который поддерживает управление через Wi-Fi. Им можно управлять с помощью голосового ввода.
Изготовлен из абс пластика и металла. Очень прост в использовании. Механизм двигается вверх и вниз, позволяя точно регулировать закрытие шторок.
Игровая колонка
Цена $36
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Игровая колонка которая оснащена мощными динамиками, пространственным звуком, светодиодная регулируемая RGB подсветка, необычным дизайном. На лицевой части расположены четыре динамика, которые вместе с клавишами подсвечиваются, а также дисплей. Имеет множество разъемов для подключения. Встроенный аккумулятор на 3600mah.
Электробритва
Цена $17
КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi MSN M3 - Xiaomi enchen - Xiaomi Mijia S700 - S500 - Youpin MSN - ENCHEN Blackstone 3D
Многофункциональная бритва поставляется с четырьмя насадками, благодаря которым заменяет собой машинку для стрижки волос на голове, триммер для удаления растительности на лице и в носу и даже зубную щётку. Есть защита от воды.
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 6
Цена $40
КУПИТЬ ТУТ или ТУТ - Honor Band 6
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Самая низкая цена на обновленную версию популярного фитнес-аксессуара. Mi Band 6 получил увеличенный экран на всю лицевую поверхность, датчик SpO2 и умный будильник. Для владельцев пятой версии обновление минорное, остальным стоит присмотреться.
Система наблюдения
Цена $301
Купить видеонаблюдение - ZOSI - Jooan 8CH - Techage - H.VIEW
Беспроводная система камер домашнего наблюдения. Они могут работать в режиме ночного видения. В комплект устройства входит также зарядное устройство. Камеры можно подключить к Wi-Fi сети. Объектив камеры имеет размер 3 мм.
Дрон Eachine EX5
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Цена $114
Купить квадрокоптер - LSRC 2021
Профессиональный квадрокоптер компактных размеров, который оснащен небольшой камерой. С помощью которой он может передавать изображение на смартфон, даже на расстоянии нескольких тысяч метров. Управляется он с помощью специального пульта.
Девайс изготовлен из высококачественных, противоударный материалов. Вес такого квадрокоптер составляет около 230 г.
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