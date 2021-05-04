Глайдтрек

Цена $57

КУПИТЬ ТУТ или ЗДЕСЬ

Данное приспособление создано специально для получения более плавной картинки при видеосъемке. Небольшое устройство с колесиками имеет радиоуправляемое оснащение, так глайдтреком можно управлять при помощи специального пульта управления. Легко справляется с камерой весом порядка до 5 кг, не говоря уже о небольших экшн-камерах и смартфоне.

Выдвижная розетка

реклама

Цена $23

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - другая

Если вам постоянно мешают куча нужных и не совсем нужных проводов под рукой, то Вашим спасением является скрытый сетевой фильтр. Он будет выползать под рукой только в момент, когда это действительно нужно.

Выдвижная система имеет 3 розетки и пару USB выходов. Установка осуществляется путем монтажа в столешницу.

ТВ приставка VONTAR X3

анонсы и реклама 10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды 8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде 8Tb WD за 34 000р - новые цены на харды 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 25 490р 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 79 590р Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

Цена $35

КУПИТЬ ТУТ - X96 MAX Plus - TOX1 - AX95

Топовая Android TV приставка VONTAR X3 8К 4+32 ГБ с поддержкой 8K по минимальной цене. Работает на одном из лучших процессоров в приставках на текущий момент.

OC Android 9

процессор: Amlogic S905X3

ОЗУ: 4 ГБ, ПЗУ: 32 ГБ (есть и другие конфигурации)

поддержка 8К

Wi-Fi 2.4/5 ГГц, Bluetooth 4.2

Контроллер штор

Цена $117

реклама

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ

Умный, электрический специализированный двигатель для штор, который поддерживает управление через Wi-Fi. Им можно управлять с помощью голосового ввода.

Изготовлен из абс пластика и металла. Очень прост в использовании. Механизм двигается вверх и вниз, позволяя точно регулировать закрытие шторок.

Игровая колонка

Цена $36

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - ТУТ - Anker Soundcore 3 - Tronsmart Force 2 - JBL PartyBox 300 - JBL Cinema SB160 - JBL CLIP 3 - JBL Flip 5

Игровая колонка которая оснащена мощными динамиками, пространственным звуком, светодиодная регулируемая RGB подсветка, необычным дизайном. На лицевой части расположены четыре динамика, которые вместе с клавишами подсвечиваются, а также дисплей. Имеет множество разъемов для подключения. Встроенный аккумулятор на 3600mah.

Электробритва

Цена $17

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi MSN M3 - Xiaomi enchen - Xiaomi Mijia S700 - S500 - Youpin MSN - ENCHEN Blackstone 3D

Многофункциональная бритва поставляется с четырьмя насадками, благодаря которым заменяет собой машинку для стрижки волос на голове, триммер для удаления растительности на лице и в носу и даже зубную щётку. Есть защита от воды.

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 6

Цена $40

КУПИТЬ ТУТ или ТУТ - Honor Band 6

реклама





Самая низкая цена на обновленную версию популярного фитнес-аксессуара. Mi Band 6 получил увеличенный экран на всю лицевую поверхность, датчик SpO2 и умный будильник. Для владельцев пятой версии обновление минорное, остальным стоит присмотреться.

Система наблюдения

Цена $301

Купить видеонаблюдение - ZOSI - Jooan 8CH - Techage - H.VIEW

Беспроводная система камер домашнего наблюдения. Они могут работать в режиме ночного видения. В комплект устройства входит также зарядное устройство. Камеры можно подключить к Wi-Fi сети. Объектив камеры имеет размер 3 мм.

Дрон Eachine EX5

реклама

Цена $114

Купить квадрокоптер - LSRC 2021

Профессиональный квадрокоптер компактных размеров, который оснащен небольшой камерой. С помощью которой он может передавать изображение на смартфон, даже на расстоянии нескольких тысяч метров. Управляется он с помощью специального пульта.

Девайс изготовлен из высококачественных, противоударный материалов. Вес такого квадрокоптер составляет около 230 г.

реклама

Еще больше полезных товаров найдете в Telegram канале - https://t.me/aliworkman

группа VK - https://vk.com/workman1

Рекомендую посмотреть другие подборки товаров



