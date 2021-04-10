Товары с Алиэкспресс, на которые стоит обратить внимание: краскопульт Deko, зонт Xiaomi и другое
Брелок
Цена $5
Небольшой нож в виде брелока с длиной лезвия в 30 мм как раз подойдет для того, чтобы открывать всякие посылки с Алиэкспресса. Сделан из стали твердостью 60 Hrc, длина ручки 45 мм, а общий вес - всего 43 г.
Дремель
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Цена $20
Мини-дрель WARSLEY с мощностью 480Вт и 30000 оборотами в минуту! Она отлично бусшумно работает. Также в наборе идут различные насадки! Дрель маленького размера, поэтому её удобно брать с собой.
TV box Vontar
Цена $38
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Мультимедийная приставка Vontar AX95 с процессором Amlogic S905X3, 4 ГБ ОЗУ и хранилищем объёмом 32, 64 или 128 ГБ. Способна выводить разрешение 8K с частотой 24 кадра в секунду и 4K на 60 кадрах в секунду через HDMI 2.1.
Электрический распылитель Deko
Цена $36
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Электрический распылитель краски с ёмкостью объёмом 800 мл. Позволяет регулировать силу распыления и форму потока. Есть модель с подключением к электросети и аккумуляторная версия.
Холодильник в авто
Цена $259
Автомобильный холодильник предназначенный для охлаждения и заморозки продуктов и напитков, которые вы сможете взять с собой в длительную дорогу, на дачу, пикник, природу. Представляет собой прочный пластиковый контейнер с двумя емкостями. Нагнетает температуру в пределах до -22 градусов. Емкость составляет 25 литров.
Зонт-мультитул с подсветкой Xiaomi
Цена $32
Это автоматический зонт, выпускаемый одним из партнеров Xiaomi. Кроме светоотражающей каймы по краю, вариант обзавелся встроенным светодиодным фонариком большой мощности. Непромокаемая пропитка и прочная конструкция остались на месте.
Автоматический дозатор воды
Цена $11
Используется для питьевой воды. Устанавливаться непосредственно на бутыль. Диспенсер оснащен специальным насосом с кнопками управления на передней части крана. Работает от напряжения 220в переменного тока. Внутри стоит специальный фильтр для очистки воды, разовая дозировка составляет 600 мл.
Электро-массажер для ног JINKARUI
Цена $75
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Имеет кучу режимов и подарит вам настоящее наслаждение после тяжелого рабочего дня. Делает массаж на 360 градусов и воздействует на специальные точки ваших ног для достижения релакса.
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