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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: система TPMS 70mai, ударная дрель и другое

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Антистатический брелок

Цена $7

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Недорогой брелок предназначен для тех, кому надоело получать заряд статического электричества при прикосновении к автомобилю. Перед тем, как открыть водительскую дверь, достаточно лишь прикоснуться им в любом месте к металлической части двери.

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При разряде вспыхивает неоновый огонёк в колбе. После этого уже можно спокойно прикасаться руками.

Система TPMS 70mai

Цена $42

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Система контроля давления и температуры воздуха в шинах 70mai комплектуется датчиками для внутреннего монтажа. Работает от солнечной панели и не требует питания от сети автомобиля. Кроме информации на экране о нештатных ситуациях - оповещает звуковая сигнализация.

Пусковое для авто 70mai

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Автомобильное устройство, используется для зарядки слабого аккумулятора и запуска двигателя в зимний период времени. Емкость батареи составляет 11000 миллиампер часов.

Кухонный таймер

Цена $12

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Отличный стильный таймер на магнитном креплении. Время выставляется за счёт вращения наружного кольца. Старт с нажатия на сенсорную кнопку на передней панели. Управление простои и интуитивно понятное. Питается от трёх батареек ААА. Батареек хватает очень на долго. При активном использовании несколько месяцев.

Двигатель для штор Xiaomi Aqara

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С этим контроллером вы забудете что такое дергать и пачкать руками шторы. Можно приобрести пульт ДУ, а можно управлять с телефона или другими датчиками. В приложении есть возможность настроить открытие и закрытие штор по времени. Также можно связать с датчиками открытия двери или движения. 

Лазерный дальномер

Цена $17

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Этот профессиональный измерительный прибор с точностью до одного миллиметра и временем измерения 0,2 секунды. Его компактные размеры позволяют носить его с собой и в случай необходимости быстро произвести нужные измерения.

Лазерный нивелир

Цена $20.98 - 48.29

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Самовыравнивающийся лазерный уровень проецирует вертикальный и горизонтальный лучи длиной до 15 метров. Устройство подходит для большинства работ по разметке во время домашнего ремонта. Корпус со всех сторон прорезиненный, по качеству не хуже Bosch.

Ударная дрель

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Цена $69

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Мощная штука, которая просверлит и доску толщиной до 25 мм, и металлический лист толщиной до 13 мм, и бетонную стену. Управление чувствительное — будет легко регулировать обороты. В комплекте 9 сверел для разных материалов, а также ключ для затягивания. Для фиксации имеется упор, положение которого можно менять — устанавливать вертикально или горизонтально.

Обжимные клещи

Цена $11.15 - 41.18

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Для удобной, а главное правильной работы с разного рода проводными соединителями это хороший инструмент. В комплект поставки входит большое разнообразие губок матрицы, они сменные, поэтому обжимать можно клеммы или наконечники различных размеров.

Очиститель воздуха

Цена $19

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Прибор предназначен для очистки воздуха в кухне, туалет, коридоре и т.д. Очиститель воздуха удаляет микроорганизмы, запах сигаретного дыма, улучшает сердечные функции и работу легких, снижает усталость, стимулирует обмен веществ, облегчает головные боли и т.д. Номинальный шум прибора составляет 33 Дб. Производство кислорода — 100 мг/ч.

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