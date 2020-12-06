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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: DJI Mavic Air 2, пуховик Xiaomi и другое

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Квадрокоптер dji mavic air 2 com предназначен для полётов по местности, с целью видеосъёмки и фотографий. Расстояние связи с дроном составляет 10 км, качество изображения 1080p.

Полетное время составляет 30 мин. Управляется при помощи дистанционного контроллера, а также через приложение на смартфоне. Он оснащен автономным источником питания с батареей ёмкостью 3500mah.

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