Металлический спиннер

Цена $1.16 - 22.45

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Металлический спиннер с крутящийся конструкцией — это хорошее приспособления для снятия стресса. Необычная идея для подарка, хоть они уже и вышли из моды. Такой спиннер способен удивить любого!

Дрон DJI Mavic Air 2

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Цена $847

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Квадрокоптер dji mavic air 2 com предназначен для полётов по местности, с целью видеосъёмки и фотографий. Расстояние связи с дроном составляет 10 км, качество изображения 1080p.

Полетное время составляет 30 мин. Управляется при помощи дистанционного контроллера, а также через приложение на смартфоне. Он оснащен автономным источником питания с батареей ёмкостью 3500mah.

Керамика для авто

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Цена $6

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Гидрофобное керамическое покрытие для автомобиля обладает устойчивостью к царапинам и высокой стойкостью к истиранию. Полный аналог антидождя.

Цифровой бинокль

Цена $85

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Бинокль с функцией записи видео на SD карту памяти и режимом ночного видения. Инфракрасная подсветка обеспечивает хорошую видимость в полной темноте на расстоянии как минимум 150 метров. Радует наличие русского языка в настройках, есть возможность менять частоту обновления экрана и разрешение. Питается от 6 батареек AA-типа, их хватает всего на 6 - 8 часов.

Комплект отверток

Цена $45.49 - 87.49

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Большой набор отвёрток в количестве 100 штук, используется для ремонта техники и оборудования, все предметы выполнены из прочной хром ванадиевой стали. На отвертках есть магнитные наконечники. Инструмент защищен прорезиненными ручками. В комплекте несколько различных игорных бит плоского, крестообразного, шестигранного, звездочного типа.

Стриппер

Цена $10.50 - 29.58

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Многофункциональный автоматический инструмент для зачистки проводов сечением от 0.2 до 6 квадратных миллиметра, так же данный инструмент может с легкостью обжимать неизолированные и изолированные гильзы и наконечники на уже зачищенном проводе.

Ручной пылесос ILIFE H70

Цена $103

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Пылесос ILIFE H70 для сухой уборки с емкостью пылесборника 1.2 литра. В наборе также идут различные насадки. Он идеально убирает любую грязь и пыль, а так же в комплекте идут различные насадки! Работает до 40 минут.

Фонарь

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Цена $13.74 - 17.41

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Поворотный светодиодный фонарик с яркостью освещения на 600 Люмен. Имеет водонепроницаемый корпус, а также магнитное крепление для расположения на металлических поверхностях. Есть пряжка для ношения на ремне. Дальность освещения составляет до 200м. Легкосплавный алюминиевый корпус выдерживает падение.

Пусковой стартер 70mai

Цена $49

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Подойдет для бензиновых авто до 4 л и дизелей до 3 л. Имеет пусковой ток 600А, повербанк емкостью 11 000 мАч с 5В/2.4А на выход. Имеется встроенный фонарик для работы в темное время суток.

Куртка от Xiaomi

Цена $87

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КУПИТЬ ТУТ - пуховик NINETYGO - с подогревом

Внутри слой Аэрогеля. Это материал с чрезвычайно низкой теплопроводности. Его также используют в NASA для производства скафандров. Выдерживает температуру до -40.

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