Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: DJI Mavic Air 2, пуховик Xiaomi и другое
Металлический спиннер
Цена $1.16 - 22.45
Металлический спиннер с крутящийся конструкцией — это хорошее приспособления для снятия стресса. Необычная идея для подарка, хоть они уже и вышли из моды. Такой спиннер способен удивить любого!
Дрон DJI Mavic Air 2
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Цена $847
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Квадрокоптер dji mavic air 2 com предназначен для полётов по местности, с целью видеосъёмки и фотографий. Расстояние связи с дроном составляет 10 км, качество изображения 1080p.
Полетное время составляет 30 мин. Управляется при помощи дистанционного контроллера, а также через приложение на смартфоне. Он оснащен автономным источником питания с батареей ёмкостью 3500mah.
Керамика для авто
Цена $6
Гидрофобное керамическое покрытие для автомобиля обладает устойчивостью к царапинам и высокой стойкостью к истиранию. Полный аналог антидождя.
Цифровой бинокль
Цена $85
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Бинокль с функцией записи видео на SD карту памяти и режимом ночного видения. Инфракрасная подсветка обеспечивает хорошую видимость в полной темноте на расстоянии как минимум 150 метров. Радует наличие русского языка в настройках, есть возможность менять частоту обновления экрана и разрешение. Питается от 6 батареек AA-типа, их хватает всего на 6 - 8 часов.
Комплект отверток
Цена $45.49 - 87.49
Большой набор отвёрток в количестве 100 штук, используется для ремонта техники и оборудования, все предметы выполнены из прочной хром ванадиевой стали. На отвертках есть магнитные наконечники. Инструмент защищен прорезиненными ручками. В комплекте несколько различных игорных бит плоского, крестообразного, шестигранного, звездочного типа.
Стриппер
Цена $10.50 - 29.58
Многофункциональный автоматический инструмент для зачистки проводов сечением от 0.2 до 6 квадратных миллиметра, так же данный инструмент может с легкостью обжимать неизолированные и изолированные гильзы и наконечники на уже зачищенном проводе.
Ручной пылесос ILIFE H70
Цена $103
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Пылесос ILIFE H70 для сухой уборки с емкостью пылесборника 1.2 литра. В наборе также идут различные насадки. Он идеально убирает любую грязь и пыль, а так же в комплекте идут различные насадки! Работает до 40 минут.
Фонарь
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Цена $13.74 - 17.41
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Поворотный светодиодный фонарик с яркостью освещения на 600 Люмен. Имеет водонепроницаемый корпус, а также магнитное крепление для расположения на металлических поверхностях. Есть пряжка для ношения на ремне. Дальность освещения составляет до 200м. Легкосплавный алюминиевый корпус выдерживает падение.
Пусковой стартер 70mai
Цена $49
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Подойдет для бензиновых авто до 4 л и дизелей до 3 л. Имеет пусковой ток 600А, повербанк емкостью 11 000 мАч с 5В/2.4А на выход. Имеется встроенный фонарик для работы в темное время суток.
Куртка от Xiaomi
Цена $87
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Внутри слой Аэрогеля. Это материал с чрезвычайно низкой теплопроводности. Его также используют в NASA для производства скафандров. Выдерживает температуру до -40.
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