Мощный неодимовый магнит

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Цена $6.96 - 48.95

Магниты сделаны из редкоземельного металла неодима и сплава железа с бором (NdFeB). Размер стандартный 50х30 мм. Заряжены магниты по-разному: N52 — это просто зверь! В 5 см ловит все настолько сильно, что можно прищемить пальцы. Работать с ним надо осторожно. На мой взгляд отлично подходит для копа.

Беспроводной 4G мини-роутер

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Цена $29

Беспроводной мини-роутер Benton оснащён слотом для сим-карты и имеет скорость передачи данных до 150 Мбит/с для раздачи мобильного интернета, а также 4G WiFi с диапазоном до 40 м и одновременным подключением к сети до 10 пользователей.

Фитнес-трекер

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Цена $17

Водонепроницаемые смарт-часы CHOTOG с циферблатом 0,96 дюйма имеют функции отслеживания активности в течение дня, шагомер и измеряют сердечный ритм и температуру тела.

Строительный фен

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Цена $29

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Строительный проводной фен высокого качества от бренда ANTOOTAN оснащён регулятором температуры от 100 до 650 ºC и цифровым ЖК-дисплеем. В комплектацию товара входят насадки различной конфигурации. Фен работает от сети 220 В, номинальная потребляемая мощность - 2000 Вт.

TV Box VONTAR X3 4/64Гб

КУПИТЬ ТУТ - Ugoos X3 PRO

Цена $34

Популярная ТВ-приставка превратит ваш обычный телевизор в настоящий центр развлечений.

Работает на OC Android. Она получила красивый дизайн и компактные габариты. Вы сможете не только просматривать видео в 4К качестве, но и играть в современные игры.

Складной нож

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Цена $5

Недорогой и прочный складной ножик Halojaju LM12 с ручкой и лезвием из стали 3Cr13 твёрдостью 57HRC - это отличный вариант для кемпинга, охоты и путешествий. Он очень лёгкий и поместится в любой рюкзак.

Робот-пылесос

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Цена $212

Максимальная сила всасывания на данном пылесосе составляет 4000 Pa, а емкость для сбора мусора составляет 600 миллилитров. В пылесосе имеется огромное количество различных датчиков и функций. Также имеется функция влажной уборки с резервуаром для воды на 350 мл.

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