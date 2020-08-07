Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: тв-бокс VONTAR X3 4/64Gb, робот-пылесос и другое
Мощный неодимовый магнит
Цена $6.96 - 48.95
Магниты сделаны из редкоземельного металла неодима и сплава железа с бором (NdFeB). Размер стандартный 50х30 мм. Заряжены магниты по-разному: N52 — это просто зверь! В 5 см ловит все настолько сильно, что можно прищемить пальцы. Работать с ним надо осторожно. На мой взгляд отлично подходит для копа.
Беспроводной 4G мини-роутер
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Цена $29
Беспроводной мини-роутер Benton оснащён слотом для сим-карты и имеет скорость передачи данных до 150 Мбит/с для раздачи мобильного интернета, а также 4G WiFi с диапазоном до 40 м и одновременным подключением к сети до 10 пользователей.
Фитнес-трекер
Цена $17
Водонепроницаемые смарт-часы CHOTOG с циферблатом 0,96 дюйма имеют функции отслеживания активности в течение дня, шагомер и измеряют сердечный ритм и температуру тела.
Строительный фен
Цена $29
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Строительный проводной фен высокого качества от бренда ANTOOTAN оснащён регулятором температуры от 100 до 650 ºC и цифровым ЖК-дисплеем. В комплектацию товара входят насадки различной конфигурации. Фен работает от сети 220 В, номинальная потребляемая мощность - 2000 Вт.
TV Box VONTAR X3 4/64Гб
Цена $34
Популярная ТВ-приставка превратит ваш обычный телевизор в настоящий центр развлечений.
Работает на OC Android. Она получила красивый дизайн и компактные габариты. Вы сможете не только просматривать видео в 4К качестве, но и играть в современные игры.
Складной нож
Цена $5
Недорогой и прочный складной ножик Halojaju LM12 с ручкой и лезвием из стали 3Cr13 твёрдостью 57HRC - это отличный вариант для кемпинга, охоты и путешествий. Он очень лёгкий и поместится в любой рюкзак.
Робот-пылесос
Цена $212
Максимальная сила всасывания на данном пылесосе составляет 4000 Pa, а емкость для сбора мусора составляет 600 миллилитров. В пылесосе имеется огромное количество различных датчиков и функций. Также имеется функция влажной уборки с резервуаром для воды на 350 мл.
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