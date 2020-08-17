Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: металлоискатель TX-850, наушники Baseus W09 и другое
Паяльник
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - аккумуляторный
Цена $18
Пистолет паяльник с автоматической подачей олова, используется для пайки и ремонта электроники. Работает от сети переменного тока 220 вольт. Мощность 60 ватт. Диаметр сопла 0,8 мм. Устройство имеет кнопку подачи материала, регулировку толщины. В комплекте есть все необходимые вещи для обслуживания.
Наушники Baseus W09 TWS
реклама
КУПИТЬ ТУТ - Baseus W04 - Baseus WM01
Цена $18
Беспроводная модель наушников от Baseus обладает качественным звучанием. Управление сенсорное. Оснащены микрофоном с шумоподавлением. Плотно сидят в ушной раковине. Автономность работы составляет 5 часов.
Вечная спичка Tonron
Цена $7
Это карабин-мультитул с «вечной стальной спичкой», которая не боится холода, ветра и легкого дождя.
Секрет стального стержня — сосуд с бензином, в котором он хранится. Соприкосновение металлического стержня с кресалом даёт искру, которая поджигает бензин.
Стоп-сигнал
реклама
Цена $2
Продвинутый стоп-сигнал для велосипеда. За счёт лазерной проекции на асфальте, существенно улучает вашу заметность на дороге в тёмное время суток, что увеличивает безопасность езды, да и выглядит круто.
Игровое кресло
КУПИТЬ ТУТ - WCG - Массажное - ТУТ
Цена $89
Каждый профессиональный игрок в компьютерные игры знает, что одним из самых важных факторов в пользовании ПК является компьютерное кресло. Я заказал себе это кресло, так как оно было очень удобным. В нем я мог проводить за своим компьютером долгие часы. Мышцы не затекали, а спина не болела.
Активация Windows 10 Pro
КУПИТЬ ТУТ - Microsoft office 365
Цена $8
Пиратские версии не гарантируют надёжности и запрещены законом, а от производителя система стоит дорого. Это отличный вариант, который стоит не дорого и можно не переживать за нюансы.
Металлоискатель TX-850
Цена $131
реклама
Металлоискатель с глубиной обнаружения до 2,5 метров, имеет дисплей для отслеживания, мощную катушку на 40 см, штанга длинной до 132 см, есть ручка для удобства.
Работает на частоте 19,23 кгерц. Время работы аккумулятора до 15 часов. Температурный режим эксплуатации от - 10 до 50 градусов. Есть разъем для подключения наушников на 3,5 мм. Для поиска предметов старины и промышленных работ.
Шторка в авто
КУПИТЬ ТУТ - КУПИТЬ ТУТ - еще
Цена $18
реклама
Солнцезащитные шторки для авто, которые удобно скручиваются в рулон и быстро разворачиваются. Защищают салон авто от солнца. Продаются в четырёх размерах, крепятся на присоски и быстро убираются при необходимости.
Крутой проектор
КУПИТЬ ТУТ - YG620 - TD90 - TouYinger M4 - AUN W18
Цена $197
Если вы хотите найти хороший проектор за небольшую стоимость, предлагаю вам обратить внимание на данную модель.
- Яркость лампы 6800 люмен
- Работает на Android
- 1ГБ ОЗУ и 8ГБ встроенной памяти
реклама
Еще больше интересных товаров найдете в Telegram канале - https://teleg.one/aliworkman
и группе вконтакте - https://vk.com/workman1
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила