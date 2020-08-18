Кольцо-курок для рыбалки

КУПИТЬ ТУТ - Другая

Цена $13

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Используется в специальных рогатках для рыбалки, метающих металлические дротики, к которым привязывается леска. В конструкции этих рогаток также используется безынерционная катушка, чтобы рыбу можно было легко вытащить.

Xiaomi IP камера

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Цена $34

Похоже, скоро не останется ни одной ниши, куда бы ни влез Сяоми. Теперь вот появилась и водонепроницаемая камера видеонаблюдения от этого популярного бренда. Камера имеет угол обзора 150 градусов.

Популярный держатель в авто

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Цена $1.50 - 3.11

Телефон просто закладывается в держатель и прочно в нём сидит, а потом просто достаётся и всё это одной рукой. В машине крепление так же очень удобно крепится и висит в нём. Я бы советовал покупать такое крепление только тогда, когда вам часто телефон в машине нужен на виду.

Автомобильный пылесос Baseus

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Цена $39

Портативный пылесос от известной компании BASEUS с мощностью 5000 Ра поможет почистить каждый угол автомобильных сидений, зазоры, коврики и багажник. При длительной эксплуатации устройство не нагревается, не создаёт шума и нейтрализует неприятные запахи.

Мониторинг давления в шинах

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Цена $16.89 - 29.46

Устройства мониторинга за давлением в шинах автомобиля, устанавливается на переднюю панель или лобовое стекло. Вся информация отображается на дисплее. В комплекте 4 датчика для крепления на ниппеле колеса. Подходит для любых авто.

Компрессор

КУПИТЬ ТУТ - Baseus - Xiaomi - 70mai - дешевый

Цена $24

Электрический компрессор для накачки шин авто воздухом, имеет шланг с переходниками под разные Нинелля. Давление в 150 пси, работает от сети постоянного источника 12 вольт. Есть манометр для контроля давления. Мощность прибора 150 ватт. Устройство можно брать с собой в дорогу.

Автомобильный холодильник

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Цена $241

Данный холодильник выполнен в черно-серой расцветке и имеет объем в 25 литров. Работает от сети автомобиля 12 и 24В, а также от розетки в 220В. Холодильник может быстро охладить продукты до минус 20 градусов, а может и разогреть до плюс 55 градусов цельсия.

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Холодильник оснащен предохранителем, который автоматически его выключает при слабом заряде аккумулятора авто, тем самым оставляя заряд для запуска двигателя.

Болгарка

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Цена $29

Электропила стационарная, с креплениями для верстака, используется для распила деревянных деталей, заготовок, материалов. Есть ручка для удобства работы, наклон диска 45 градусов, глубина пропила 15 см. Мощность устройства 250 ватт, скорость вращения диска 5000 оборотов в минуту.

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