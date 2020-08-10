Фонарик

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Цена $7

Удобный Т образный портативный фонарик для бытового использования, подойдет в качестве снаряжения в походе. Имеет двухкратный зум, питание от батарейки типа АА. Есть три режима освещения, дальность луча 10 метров, угол 60 градусов. Корпус из прочного металла.

Беспроводная полировальная машинка

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Цена $189

Данный товар представляет из себя набор для профессиональной полировки автомобиля, состоящий из полировальной машинки, двух съемных аккумуляторов 12В емкостью 2000mAh, огромный комплект съемных губок для полировки разной жесткости, а также зарядный адаптер и гаечный ключ.

Электроотвертка Hilda

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Цена $20.64 - 55.83

У каждого уважающего себя мужчины есть личный набор инструментов. Очень кстати будет добавить туда электроотвёртку Hilda, которая ускорит процесс закручивания шурупов и винтов. Со своими прямыми обязанностями справляется отлично – хорошо крутит.

Точильный станок

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Цена $27

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Модель предназначена для качественной и быстрой заточки цепи. Станок имеет эргономичный корпус, который обеспечивает максимально комфортную работу пользователя. Имеется приспособление

для надежной фиксации цепи с прогоночным валиком и поворотным механизмом для быстрого перемещения цепи и её подгонки под точильный диск.

Видеорегистратор YI

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Цена $53

Хороший автомобильный регистратор с качеством записи 1296P и широким углом обзора 165 градусов. Управлять и смотреть видео можно через приложение на смартфоне по Wi-Fi.

дисплей 2,7"

система предупреждений ADAS

поддержка карт памяти до 64GB

Цифровой микроскоп

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Цена $60.04 - 82.84

Микроскоп с поддержкой Full HD и 220‑кратным увеличением. Снимает на карты памяти microSD до 32 ГБ. В комплекте есть пульт ДУ, дополнительно можно приобрести светодиодные лампы для подсветки.

Велокомпьютер INBIKE

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Цена $10

Данный компьютер легко устанавливается на руль. Вся полезная информация отображается на цифровом экране: время, пройденное расстояние, текущую скорость и другие показатели. Можно использовать даже во время дождя.

Паяльная станция

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Цена $52

Чёрный матовый цвет, каждый инструмент имеет своё место, комплект я бы назвал шикарным так как в нём есть всё необходимое для изобретений и починки старой электроники. Только положительные отзывы. Рекомендую каждому мужику.

Электрическая точилка ножей

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Цена $75

Если раньше мы ножи точили специальным камнем, то теперь есть такое чудное устройство, которое самостоятельно заточит практический любой нож. Точилка работает от обычной розетки на 220 Вольт.

Электростеплер

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Цена $26

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Электрический степлер с набором скоб и гвоздей в комплекте. Подобный инструмент широко используется при изготовлении и сборке мебели и для отделочных работ. В руке степлер лежит удобно, предохранитель имеется. Скрепки в дерево вгоняет как надо, главное - хорошо прижимать подошву.

Зарядка на 8 портов

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Цена $18

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Неплохая зарядка разветвитель, которая имеет 6 классических usb-портов, 1 порт для быстрой зарядки и один type-c. Такая зарядка позволяет заряжать сразу несколько устройств и не создавать перебоем с напряжением, благодаря сбалансированной технологии. Сверху установлен качественный дисплей, который показывает напряжение, мощность и работающий в данный момент порт.

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