Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: фонарь Xiaomi BEEBEST F1, электроотвертка Hilda и другое
Фонарик
КУПИТЬ ТУТ - L2 XHP50 - Xiaomi BEEBEST F1 - NICRON
Цена $7
Удобный Т образный портативный фонарик для бытового использования, подойдет в качестве снаряжения в походе. Имеет двухкратный зум, питание от батарейки типа АА. Есть три режима освещения, дальность луча 10 метров, угол 60 градусов. Корпус из прочного металла.
Беспроводная полировальная машинка
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Цена $189
Данный товар представляет из себя набор для профессиональной полировки автомобиля, состоящий из полировальной машинки, двух съемных аккумуляторов 12В емкостью 2000mAh, огромный комплект съемных губок для полировки разной жесткости, а также зарядный адаптер и гаечный ключ.
Электроотвертка Hilda
Цена $20.64 - 55.83
У каждого уважающего себя мужчины есть личный набор инструментов. Очень кстати будет добавить туда электроотвёртку Hilda, которая ускорит процесс закручивания шурупов и винтов. Со своими прямыми обязанностями справляется отлично – хорошо крутит.
Точильный станок
Цена $27
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Модель предназначена для качественной и быстрой заточки цепи. Станок имеет эргономичный корпус, который обеспечивает максимально комфортную работу пользователя. Имеется приспособление
для надежной фиксации цепи с прогоночным валиком и поворотным механизмом для быстрого перемещения цепи и её подгонки под точильный диск.
Видеорегистратор YI
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Цена $53
Хороший автомобильный регистратор с качеством записи 1296P и широким углом обзора 165 градусов. Управлять и смотреть видео можно через приложение на смартфоне по Wi-Fi.
- дисплей 2,7"
- система предупреждений ADAS
- поддержка карт памяти до 64GB
Цифровой микроскоп
Цена $60.04 - 82.84
Микроскоп с поддержкой Full HD и 220‑кратным увеличением. Снимает на карты памяти microSD до 32 ГБ. В комплекте есть пульт ДУ, дополнительно можно приобрести светодиодные лампы для подсветки.
Велокомпьютер INBIKE
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Цена $10
Данный компьютер легко устанавливается на руль. Вся полезная информация отображается на цифровом экране: время, пройденное расстояние, текущую скорость и другие показатели. Можно использовать даже во время дождя.
Паяльная станция
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Цена $52
Чёрный матовый цвет, каждый инструмент имеет своё место, комплект я бы назвал шикарным так как в нём есть всё необходимое для изобретений и починки старой электроники. Только положительные отзывы. Рекомендую каждому мужику.
Электрическая точилка ножей
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Цена $75
Если раньше мы ножи точили специальным камнем, то теперь есть такое чудное устройство, которое самостоятельно заточит практический любой нож. Точилка работает от обычной розетки на 220 Вольт.
Электростеплер
Цена $26
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Электрический степлер с набором скоб и гвоздей в комплекте. Подобный инструмент широко используется при изготовлении и сборке мебели и для отделочных работ. В руке степлер лежит удобно, предохранитель имеется. Скрепки в дерево вгоняет как надо, главное - хорошо прижимать подошву.
Зарядка на 8 портов
Цена $18
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Неплохая зарядка разветвитель, которая имеет 6 классических usb-портов, 1 порт для быстрой зарядки и один type-c. Такая зарядка позволяет заряжать сразу несколько устройств и не создавать перебоем с напряжением, благодаря сбалансированной технологии. Сверху установлен качественный дисплей, который показывает напряжение, мощность и работающий в данный момент порт.
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