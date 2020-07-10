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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: басистая колонка Tronsmart T6 Plus Upgraded 2020, электробритва Xiaomi и другое

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Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке
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2x8Gb 2666 Corsair - цена упала
Цена на память рухнула - 2x16 2400 Corsair

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Стабилизатор на светодиодные лампы

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Цена $2

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Многие автовладельцы устанавливают на свои автомобили светодиодные лампы. Но, как известно они часто перегорают, не отслужив и год, а то и меньше. Одна из причин это неподходящее напряжение бортовой сети автомобиля. Установив этот стабилизатор проблема может решиться.

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Цена $31.67 - 96.00

Лазерный уровень поможет замаскировать ошибки строителей и сделать ремонт вашей мечты. Прибор проецирует сетку из 5 линий с погрешностью в 1 мм. Работает от трёх АА-батареек.

Басистая колонка Tronsmart T6 Plus Upgraded

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Автоматический диспенсер Xiaomi

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Цена $7.91 - 19.99

Полностью автоматизированное устройство для раздачи бутилированной или любой другой воды в стандартной таре. Например, домашнего лимонада или фильтрованной воды.

Для активации достаточно поднести ёмкость — вода польётся самостоятельно. Работает от встроенной батареи, заряжается от microUSB.

HDMI кабель Baseus

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Цена $4

Поддерживает 4К. За такую цену вообще отличное предложение, в наших магазинах стоит в 2 раза дороже от неизвестного производителя, а тут проверенный временем и опытом магазин.             

Электробритва Xiaomi

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Цена $14

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Бритва имеет 3 головки, а работа осуществляется от батарейки. Отличие от других подобных бритв, это качество ведь ребята из Ксяоми славятся только лучшими разработками. Бреет как трёх дневную щетину так и недельную. Головки бритвы хорошо ездят и в точности повторяют контур.

Активация Windows 10 Pro

КУПИТЬ ТУТ - Microsoft office 365

Цена $8

Пиратские версии не гарантируют надёжности и запрещены законом, а от производителя система стоит дорого. Это отличный вариант, который стоит не дорого и можно не переживать за нюансы.

Майка с капюшоном

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Цена $2.50 - 3.10

Мужская майка с открытыми плечами и с капюшоном Urkutoba. Она сделана из легкой хлопчатобумажной ткани и отлично подойдет на лето. К заказу доступна в шести цветах и размерах M-XXXL.

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