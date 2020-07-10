Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: басистая колонка Tronsmart T6 Plus Upgraded 2020, электробритва Xiaomi и другое
Новый купон Aliexpress на скидку $2.74 для заказов от $21.92 или используйте промокод kopikot20july. Он тоже действует от суммы заказа 1600 руб.
Стабилизатор на светодиодные лампы
Цена $2
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Многие автовладельцы устанавливают на свои автомобили светодиодные лампы. Но, как известно они часто перегорают, не отслужив и год, а то и меньше. Одна из причин это неподходящее напряжение бортовой сети автомобиля. Установив этот стабилизатор проблема может решиться.
Крутой уровень
КУПИТЬ ТУТ - HILDA 360 - SNDWAY
Цена $31.67 - 96.00
Лазерный уровень поможет замаскировать ошибки строителей и сделать ремонт вашей мечты. Прибор проецирует сетку из 5 линий с погрешностью в 1 мм. Работает от трёх АА-батареек.
Басистая колонка Tronsmart T6 Plus Upgraded
КУПИТЬ ТУТ или ТУТ - Cowin 6110 - DOSS - SoundCore 2 - Anker Soundcore Motion + и Xiaomi Mijia - JBL Charge 4 - Другие колонки JBL
Цена $70 по промокоду NCAC1O7LQGL4
- Мощность 40 Вт (2x20 Вт) + глубокий басс
- Влагозащита IPX6, функция повербанка
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- Технология SoundPulse
- Bluetooth 5.0
- До 15 часов работы
Автоматический диспенсер Xiaomi
Цена $7.91 - 19.99
Полностью автоматизированное устройство для раздачи бутилированной или любой другой воды в стандартной таре. Например, домашнего лимонада или фильтрованной воды.
Для активации достаточно поднести ёмкость — вода польётся самостоятельно. Работает от встроенной батареи, заряжается от microUSB.
HDMI кабель Baseus
Цена $4
Поддерживает 4К. За такую цену вообще отличное предложение, в наших магазинах стоит в 2 раза дороже от неизвестного производителя, а тут проверенный временем и опытом магазин.
Электробритва Xiaomi
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - SOOCAS S3 - Xiaomi Mijia - Enchen BlackStone 3D
Цена $14
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Бритва имеет 3 головки, а работа осуществляется от батарейки. Отличие от других подобных бритв, это качество ведь ребята из Ксяоми славятся только лучшими разработками. Бреет как трёх дневную щетину так и недельную. Головки бритвы хорошо ездят и в точности повторяют контур.
Активация Windows 10 Pro
КУПИТЬ ТУТ - Microsoft office 365
Цена $8
Пиратские версии не гарантируют надёжности и запрещены законом, а от производителя система стоит дорого. Это отличный вариант, который стоит не дорого и можно не переживать за нюансы.
Майка с капюшоном
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Цена $2.50 - 3.10
Мужская майка с открытыми плечами и с капюшоном Urkutoba. Она сделана из легкой хлопчатобумажной ткани и отлично подойдет на лето. К заказу доступна в шести цветах и размерах M-XXXL.
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