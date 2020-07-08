Светодиодные лампочки

КУПИТЬ ТУТ - BraveWay

Цена $14

Светодиодные лампочки для поворотников и габаритных огней, светят очень ярко, по сравнению со штатными лампами накаливания они светят просто фантастически. По долговечности лучше этих Филипсов на Алиэкспресс, наверное, ничего нет. В комплекте 2 лампочки.

Смарт-часы YouPin Haylou Solar LS05

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КУПИТЬ ТУТ или ЗДЕСЬ - Amazfit Stratos 3 - Amazfit T-rex

Цена $34

Часы от партнера Xiaomi. У модели металлический корпус с защитой IP68, есть поддержка 12 спортивных режимов, пульсометр, шагомер и 30 дней автономности. Плюс другие стандартные функции современного фитнес браслета: таймер / секундомер, отображение погоды, возможность просмотра уведомлений и входящих звонков, музыкальный плеер и так далее.

Электросамокат Kugoo S3

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Mijia - Аналог Xiaomi MiJia M365 - HIPER Stark DX650

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Цена $232

Это довольно популярный и качественный электросамокат от известного бренда Kugoo/

Работает от аккумулятора, пробег на одном заряде до 30 км. Мощность 350 ватт. Максимальная скорость 35 км/ч. Заряжается в течение 4 часов.

Мощный шуруповерт

КУПИТЬ ТУТ - HILDA - LOMVUM - WOSAI

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Цена $44

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт с набором из 12 сменных бит, двумя батареями и зарядным устройством в комплекте. Дрель оснащена регулятором скорости вращения и светодиодным фонариком.

Крутой 3D принтер

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Цена $159

Высокоточный 3D-принтер со скоростью печати 20-100 мм/сек. Поддерживает материалы PLA, ABS, HIPS. Максимальный размер изделия — 210×210×205 мм. Размер проекции 180 на 180 мм. Точность печати от 0,1 до 0,4 мм. Диаметр нити 1,75 мм. Устройство работает в диапазоне до 260 градусов по цельсию.

Крепкий мангал

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Цена $32

Всегда мечтал о своём меленьком мангальчике, на котором можно приготовить мясо или шашлык. Собственно такой можно и во дворе поставить. Его можно аккуратно сложить и положить в автомобиль. Некоторые бываю мужчины готовят в нём прямо дома. Угли укладываются внутрь.

Резак со сменными лезвиями

КУПИТЬ ТУТ или ТУТ

Цена $7

С помощью данного инструмента вы сможете быстро разрезать дерево, картон, разные напольные покрытия и т.д. Имеет уникальную конструкцию для крепления лезвия. Также предусмотрен специальный отсек для смены лезвий.

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