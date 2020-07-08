Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: электросамокат Kugoo S3, смарт-часы Haylou Solar LS05 и другое
Светодиодные лампочки
Цена $14
Светодиодные лампочки для поворотников и габаритных огней, светят очень ярко, по сравнению со штатными лампами накаливания они светят просто фантастически. По долговечности лучше этих Филипсов на Алиэкспресс, наверное, ничего нет. В комплекте 2 лампочки.
Смарт-часы YouPin Haylou Solar LS05
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Цена $34
Часы от партнера Xiaomi. У модели металлический корпус с защитой IP68, есть поддержка 12 спортивных режимов, пульсометр, шагомер и 30 дней автономности. Плюс другие стандартные функции современного фитнес браслета: таймер / секундомер, отображение погоды, возможность просмотра уведомлений и входящих звонков, музыкальный плеер и так далее.
Электросамокат Kugoo S3
КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Mijia - Аналог Xiaomi MiJia M365 - HIPER Stark DX650
Цена $232
Это довольно популярный и качественный электросамокат от известного бренда Kugoo/
Работает от аккумулятора, пробег на одном заряде до 30 км. Мощность 350 ватт. Максимальная скорость 35 км/ч. Заряжается в течение 4 часов.
Мощный шуруповерт
КУПИТЬ ТУТ - HILDA - LOMVUM - WOSAI
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Цена $44
Аккумуляторная дрель-шуруповёрт с набором из 12 сменных бит, двумя батареями и зарядным устройством в комплекте. Дрель оснащена регулятором скорости вращения и светодиодным фонариком.
Крутой 3D принтер
Цена $159
Высокоточный 3D-принтер со скоростью печати 20-100 мм/сек. Поддерживает материалы PLA, ABS, HIPS. Максимальный размер изделия — 210×210×205 мм. Размер проекции 180 на 180 мм. Точность печати от 0,1 до 0,4 мм. Диаметр нити 1,75 мм. Устройство работает в диапазоне до 260 градусов по цельсию.
Крепкий мангал
Цена $32
Всегда мечтал о своём меленьком мангальчике, на котором можно приготовить мясо или шашлык. Собственно такой можно и во дворе поставить. Его можно аккуратно сложить и положить в автомобиль. Некоторые бываю мужчины готовят в нём прямо дома. Угли укладываются внутрь.
Резак со сменными лезвиями
КУПИТЬ ТУТ или ТУТ
Цена $7
С помощью данного инструмента вы сможете быстро разрезать дерево, картон, разные напольные покрытия и т.д. Имеет уникальную конструкцию для крепления лезвия. Также предусмотрен специальный отсек для смены лезвий.
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