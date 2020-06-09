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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: кроссовки Xiaomi Mijia Sneakers 4, смарт-часы Amazfit и другое

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Цена $1.46

В детстве я всегда любил конструировать и собирать моторчики так вот нашёл один из таких достаточно мощный работать может как от аккумулятора так и батарейки. Куда его можно приспособить тут каждый сам решает, можно лодку сделать или вентилятор для охлаждения.

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Цена $115

Крутая штука для качественного, и что самое главное, безопасного мытья окон. В отличие от роботов-пылесосов, этот робот работает от сети, а не от аккумулятора. Это позволяет ему быть легче и без проблем держаться на вертикальной поверхности.

В случае, если все же случится внезапное отключение электричества, робот сможет продержаться в неподвижном состоянии на стекле около 20 минут от встроенного резервного источника питания.

Кроссовки Xiaomi Mijia Sneakers 4

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Цена $39

Вышедшие в начале апреля кроссовки отлично подойдут для повседневной носки и занятий спортом. Внутри находится стелька с антибактериальной пропиткой, благодаря которой значительно снижается вероятность появления неприятного запаха. Подошва со временем не расклеится, потому что выполнена по технологии Uni‑Moulding.

Смарт-часы Amazfit Stratos 3

КУПИТЬ ТУТ - Amazfit T-Rex - Amazfit Pace

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Цена $219

Смарт-часы с многофункциональным комплексом, поддерживают беспроводную передачу данных по bluetooth каналу, gps навигацию, есть датчик атмосферного давления, информация о погоде, программа тренировок. Батареи хватает на 14 дней автономного использования. Емкость батареи 450mah, сделана из абс пластика.

Игровая консоль PocketGo V2

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Цена $66

Портативная игровая приставка с модернизированным вариантом Android, подходящим исключительно для игр. Идеально для олдскульных игр.

Набор клавиш позволяет комфортно играть как в игры, портированные NES, так и в PS1. Работает почти целый день. Музыку и видеоконтент тоже воспроизводит.

Умное ведро

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Цена $12

Туалетный контейнер, размер 18 на 15 см, сделан из пластика, водонепроницаемый, компактный, можно без труда разместить в любом месте. Открывается благодаря срабатыванию датчика движения. Питание устройства от батареек типа АА. Крышка открывается под угол в 90 градусов. Полезная емкость 8 литров.

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