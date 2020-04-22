Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: ирригатор Xiaomi SOOCAS W3, паяльная станция и другое
Брелок
Цена $9
Когда я нашёл на площадке этот аксессуар, то не смог не написать про него! Любителям и коллекционерам точно понравится этот брелок. Он выполнен настолько аккуратно и качественно, что практически полностью повторяет тормозную систему автомобиля. Кроме тормозного диска с суппортом в магазине можно выбрать версию с диском.
Паяльная станция
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Цена $19
Отличный удобный прибор с цифровым светодиодным дисплеем. Он быстро разогревается за счет микрокомпьютерного управления. В нем есть регулировка потока воздуха и контроль температуры. В комплекте идут три вида насадок.
Трубки для термоусадки
рекламаЦена $2.31 - 4.19
Полезный набор термоусадочных трубок, в количестве 328штук. Применяется при работе с электропроводкой, путём нагрева бытовым феном, изоляция проводов происходит за считанные секунды.
Колонка Tronsmart Element Groove
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Цена $17
Компактная беспроводная ударопрочная и водостойкая колонка Tronsmart Groove.
- Ударопрочная конструкция, влагозащита IPX7
- До 24 часов работы от одного заряда
- Сильный и глубокий bass
- Bluetooth 4.2, USB Type-C, AUX, MicroSD
Ирригатор Xiaomi
Цена $40
Ирригатор на аккумуляторе, мощности которого достаточно для удаления налета или застрявшей еды между зубами. Работает в трёх режимах. Работает на одном заряде до 30 дней.
- компактный размер
- мощный поток
- трубка вращается на 360°
- объём 180 мл
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