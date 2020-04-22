Брелок

КУПИТЬ ТУТ

Цена $9

Когда я нашёл на площадке этот аксессуар, то не смог не написать про него! Любителям и коллекционерам точно понравится этот брелок. Он выполнен настолько аккуратно и качественно, что практически полностью повторяет тормозную систему автомобиля. Кроме тормозного диска с суппортом в магазине можно выбрать версию с диском.

Паяльная станция

реклама

Цена $19

Отличный удобный прибор с цифровым светодиодным дисплеем. Он быстро разогревается за счет микрокомпьютерного управления. В нем есть регулировка потока воздуха и контроль температуры. В комплекте идут три вида насадок.

Трубки для термоусадки

КУПИТЬ ТУТ

реклама

Цена $2.31 - 4.19

Полезный набор термоусадочных трубок, в количестве 328штук. Применяется при работе с электропроводкой, путём нагрева бытовым феном, изоляция проводов происходит за считанные секунды.

Колонка Tronsmart Element Groove

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - ЗДЕСЬ - Element Force 40 Вт - Tronsmart T6

Цена $17

Компактная беспроводная ударопрочная и водостойкая колонка Tronsmart Groove.

Ударопрочная конструкция, влагозащита IPX7

До 24 часов работы от одного заряда

Сильный и глубокий bass

Bluetooth 4.2, USB Type-C, AUX, MicroSD

Ирригатор Xiaomi

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi SOOCAS W3

Цена $40

Ирригатор на аккумуляторе, мощности которого достаточно для удаления налета или застрявшей еды между зубами. Работает в трёх режимах. Работает на одном заряде до 30 дней.

компактный размер

мощный поток

трубка вращается на 360°

объём 180 мл

Еще больше интересных товаров найдете в Telegram канале - https://teleg.one/aliworkman или https://t.me/aliworkman

и группе вконтакте - https://vk.com/workman1

Подписывайтесь на мой Яндекс.Дзен, чтобы не пропустить новые подборки.



