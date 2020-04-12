Редуктор

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Цена $1.78

Совершенно новый микро 2-х фазный шаговый двигатель, с планетарной коробкой передач. Движение двигателя происходит точным перекосом рычага, для перемещения металлического слайдера. Кронштейны изготавливаются из качественного металла, шпиндель из шариковых подшипников.

Беговые кроссовки ONEMIX

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Цена $41

Спортивные (скорее беговые, чем для зала) кроссовки в ретро-стиле с комбинированным покрытием: кожзам + дышащая сетка.

Достаточно популярный бренд, не уступающий российским сетевым и множеству обуви, прячущейся под логотипом Xiaomi.

Магнитола с камерой на Android

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Цена $46

Podofo 2din – универсальная автомагнитола с функцией авторадио, работающая под ОС Android. На мой взгляд, одна из самых удачных моделей, которые сейчас можно взять в этом сегменте. Мне нравятся подобные двухдиновые девайсы т.к. у них очень богатый функционал.

Зеркало с светодиодной подсветкой Xiaomi

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Цена $10

Светодиодная подсветка светит ярко, есть несколько режимов (зажимаем пальцем подсветка убывает). Размер большой, я даже удивлен!

Размер 23.8 х 16.8 х 2.5 см

Регулируемая яркость

Встроенный аккумулятор, USB зарядка

Крутой набор инструментов WORKPRO

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Цена $24.99 - 249.99

Продавец предлагает различную комплектацию полезных инструментов. В комплект могут входить: шестигранники современного дизайна, накидные и рожковые ключи для ремонта механических средств, отвёртки, гаечные головки, биты короткие и длинные и ещё много других полезных приспособлений. Воркпро, это - качество!

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