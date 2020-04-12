Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: кроссовки Xiaomi Amazfit Antelope, магнитола на Android и другое
Редуктор
Цена $1.78
Совершенно новый микро 2-х фазный шаговый двигатель, с планетарной коробкой передач. Движение двигателя происходит точным перекосом рычага, для перемещения металлического слайдера. Кронштейны изготавливаются из качественного металла, шпиндель из шариковых подшипников.
Беговые кроссовки ONEMIX
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Цена $41
Спортивные (скорее беговые, чем для зала) кроссовки в ретро-стиле с комбинированным покрытием: кожзам + дышащая сетка.
Достаточно популярный бренд, не уступающий российским сетевым и множеству обуви, прячущейся под логотипом Xiaomi.
Магнитола с камерой на Android
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Цена $46
Podofo 2din – универсальная автомагнитола с функцией авторадио, работающая под ОС Android. На мой взгляд, одна из самых удачных моделей, которые сейчас можно взять в этом сегменте. Мне нравятся подобные двухдиновые девайсы т.к. у них очень богатый функционал.
Зеркало с светодиодной подсветкой Xiaomi
Цена $10
Светодиодная подсветка светит ярко, есть несколько режимов (зажимаем пальцем подсветка убывает). Размер большой, я даже удивлен!
- Размер 23.8 х 16.8 х 2.5 см
- Регулируемая яркость
- Встроенный аккумулятор, USB зарядка
Крутой набор инструментов WORKPRO
Цена $24.99 - 249.99
Продавец предлагает различную комплектацию полезных инструментов. В комплект могут входить: шестигранники современного дизайна, накидные и рожковые ключи для ремонта механических средств, отвёртки, гаечные головки, биты короткие и длинные и ещё много других полезных приспособлений. Воркпро, это - качество!
Еще больше интересных товаров найдете в Telegram канале - https://tglink.ru/aliworkman или https://t.me/aliworkman
и группе вконтакте - https://vk.com/workman1
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