Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: паяльный набор, швабра с распылителем Xiaomi и другое
Роликовые кусачки для стекла и керамики
Цена $11
Профессиональные двухроликовые кусачки, предназначенные для раскалывания и измельчения кусочков стекла и керамической плитки. Режущие элементы легко затачиваются или при необходимости меняются. Доставляются со склада в России.
Ореховая дробилка
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Цена $10
Мощная, большая и необычная дробилка грецких орехов. Даже самый крепкий орешек будет расколот без пощады!
Конструкция очень простая: металлический пресс на деревянной подставке и зажим. В теории, на этой штуке можно разломать на куски даже косточки абрикоса.
Мега помощник автолюбителя 3 в 1
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Цена $140
Модернизированный 5 тонный подъемный механизм, используется для обслуживания авто, подъем в диапазоне от 155 до 450 мм, работает от батареи на 12 вольт, мощность устройства 150 ватт, есть встроенный компрессор на 150 пси для накачки шин, а также инструмент с пневмо головкой для монтажа узлов на транспорте.
Паяльный набор 60 Вт/80 Вт
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Цена $3.96 - 13.60
Помощник с необходимыми комплектующими, паяльник с мощностью на 80 ватт,работает от сети 220 вольт переменного тока, к нему есть 5 наконечников разного диаметра и формы для определенных манипуляций. Предусмотрен пинцет, отсос припоя, инструменты по уходу и обслуживанию. Отличный комплект для электриков.
Швабра с распылителем Xiaomi
Цена $17
Универсальная швабра для полноценной влажной уборки дома, с практичным и удобным в применении распылителем, который позволит сэкономить вам время, а также тщательней отмыть пол от загрязнения. Швабра имеет длинную ручку, надежное закрепленную "подушку" для мытья, а также емкий бак с водой.
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