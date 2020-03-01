Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: наушники Xiaomi Air pro 2, автодиагност и другое
Электронасос
Цена $17
Универсальный электронасос является необходимым атрибутом для автомобилей, велосипедов, надувных лодок, матрасов и бассейнов, а также идеально подходит для перекачки масла и дизельного топлива. Мощность насоса составляет 50 Вт с производительностью — 10 л/мин.
Наушники Xiaomi Air pro 2
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Цена $53
По форме они похожи на наушники от "яблочной фирмы", а по качеству и звучанию - совсем не отстают. Встроенного аккумулятора хватает на 4 часа непрерывной работы. У продавца в наличии предоставлено множество вариантов комплектаций данной гарнитуры. Можно заказать сразу с чехлом для док станции.
Автомобильный сканер ошибок
рекламаЦена $170
Автомобильный сканер, работает также как система съема показаний по двигателю, можно подключать к бортовому компьютеру, питание от 12 вольт, есть цветной жк экран, кнопки для управления и выбора параметров. Поддержка языков, есть разъем usb, подходит ко всем маркам авто.
Модулятор
Цена $16
Автомобильный мпз фм передатчик, используется для генерации радио волн, прослушивания музыки с носителей карт памяти. Удобный дизайн, есть кнопки управления и дисплей с информацией. Подключается в прикуриватель 12 вольт. Частота работы от 20 герц до 15 кгц. Есть bluetooth порт.
Ключ с трещоткой
Цена $18
Универсальный ключ, который заменит несколько ключей и сэкономит место в багажнике автомобиля или в сумке с ключами. Сделан из хром-молибденовой стали, с удобной ручкой. Захват губок регулируется от 6 до 22 мм.
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