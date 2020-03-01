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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: наушники Xiaomi Air pro 2, автодиагност и другое

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Электронасос

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Цена $17

Универсальный электронасос является необходимым атрибутом для автомобилей, велосипедов, надувных лодок, матрасов и бассейнов, а также идеально подходит для перекачки масла и дизельного топлива. Мощность насоса составляет 50 Вт с производительностью — 10 л/мин.

Наушники Xiaomi Air pro 2

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Цена $53

По форме они похожи на наушники от "яблочной фирмы", а по качеству и звучанию - совсем не отстают. Встроенного аккумулятора хватает на 4 часа непрерывной работы. У продавца в наличии предоставлено множество вариантов комплектаций данной гарнитуры. Можно заказать сразу с чехлом для док станции.

Автомобильный сканер ошибок

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Цена $170

Автомобильный сканер, работает также как система съема показаний по двигателю, можно подключать к бортовому компьютеру, питание от 12 вольт, есть цветной жк экран, кнопки для управления и выбора параметров. Поддержка языков, есть разъем usb, подходит ко всем маркам авто.

Модулятор

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Цена $16

Автомобильный мпз фм передатчик, используется для генерации радио волн, прослушивания музыки с носителей карт памяти. Удобный дизайн, есть кнопки управления и дисплей с информацией. Подключается в прикуриватель 12 вольт. Частота работы от 20 герц до 15 кгц. Есть bluetooth порт.

Ключ с трещоткой

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Цена $18

Универсальный ключ, который заменит несколько ключей и сэкономит место в багажнике автомобиля или в сумке с ключами. Сделан из хром-молибденовой стали, с удобной ручкой. Захват губок регулируется от 6 до 22 мм.

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LoL
16:30
Хорошо, что не 720 часов в месяц, в режиме 8/16.
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Ты нищий амудодятел
16:29
На 100% всё моё железо, на моём канале. Без кредитов, и прочих долгов. Ники в стиме ориджине и прочих совпадают, с названием канала. Так что, придумывай другую историю.
Intel Comet Lake 10-го поколения будут лишены PCIe 4.0
smaximaa
16:27
на 90% уверен, что "его" железо, и это железо его друга/знакомого/брата/клиента и тд Лол
Intel Comet Lake 10-го поколения будут лишены PCIe 4.0
korn87
16:27
зачем нужен поиск, если максимка спамит свою чушь 24/7 в режиме 12/24? :lol:
Связка Intel Core i9-10900K, ASRock Z490M Pro4 и DDR4-3200 вплотную приблизилась к AMD Ryzen 9 3900X в пакете 3DMark Fire Strike
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