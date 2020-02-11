Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: Биометрический дверной замок, проектор 4К и другое
Электрический штопор
Цена $16
рекламаС помощью этого устройства вы сможете открыть любую бутылку не прибегая к особым усилиям. Достаточно одного нажатия кнопки и вся работа будет выполнена, без пролитых напитков. Работает от 4х батареек.
Проектор
Цена $223
Проектор с оптическим разрешением 1080p. Заявленная яркость лампы — 2500 ANSI‑люменов, срок службы — до 50 тысяч часов. Подойдёт для использования в слабоосвещённом помещении. Способен выводить изображение диагональю от 40 до 250 дюймов. Легко подключается к медиаприставке или ПК через HDMI, VGA или USB.
Популярный мультиметр
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Цена $18
Портативный цифровой мультиметр предназначен для измерения токовых величин, напряжения, тока, сопротивления, прозвонки проводов и обслуживания электроники. У него тонкий корпус с жк дисплеем на 3,5 дюйма. Хорошая четкость цифр, диапазон до 600 вольт. Размер 136 на 67 мм, вес 110 грамм, дополнительно есть щупы.
Настольная лампа
Цена $24
Стильная светодиодная лампа с жк-дисплеем, часы на передней панели показывают температуру, время и дату. Три уровня света и гибкая рукоятка позволяют регулировать освещение и положение в соответствии с вашими потребностями.
Биометрический дверной замок
Цена $90
Биометрический дверной замок из цинкового сплава. Выглядит очень стильно и дорого. Способы разблокировки: отпечаток пальца, пароль, карта, механический ключ. К заказу доступен в восьми цветах.
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