Электрический штопор

КУПИТЬ ТУТ

Цена $16

реклама

Проектор

С помощью этого устройства вы сможете открыть любую бутылку не прибегая к особым усилиям. Достаточно одного нажатия кнопки и вся работа будет выполнена, без пролитых напитков. Работает от 4х батареек.

КУПИТЬ ТУТ - Дешевый

Цена $223

Проектор с оптическим разрешением 1080p. Заявленная яркость лампы — 2500 ANSI‑люменов, срок службы — до 50 тысяч часов. Подойдёт для использования в слабоосвещённом помещении. Способен выводить изображение диагональю от 40 до 250 дюймов. Легко подключается к медиаприставке или ПК через HDMI, VGA или USB.

Популярный мультиметр

реклама

Цена $18

Портативный цифровой мультиметр предназначен для измерения токовых величин, напряжения, тока, сопротивления, прозвонки проводов и обслуживания электроники. У него тонкий корпус с жк дисплеем на 3,5 дюйма. Хорошая четкость цифр, диапазон до 600 вольт. Размер 136 на 67 мм, вес 110 грамм, дополнительно есть щупы.

Настольная лампа

КУПИТЬ ТУТ - Другие

Цена $24

Стильная светодиодная лампа с жк-дисплеем, часы на передней панели показывают температуру, время и дату. Три уровня света и гибкая рукоятка позволяют регулировать освещение и положение в соответствии с вашими потребностями.

Биометрический дверной замок

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ

Цена $90

Биометрический дверной замок из цинкового сплава. Выглядит очень стильно и дорого. Способы разблокировки: отпечаток пальца, пароль, карта, механический ключ. К заказу доступен в восьми цветах.