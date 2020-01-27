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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: Смарт-часы Huawei Honor Watch Magic, IP камера Yi и другое

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Цена $84.5

  • 1,2" круглый сенсорный AMOLED дисплей, 390 x 390
  • GPS, NFC, Bluetooth 4.2
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IP камера Yi Home Camera 1080P

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warmuza
18:18
https://3dnews.ru/1002348 "На прошлой неделе представители Intel ещё раз дали понять, что привлечение подрядчиков для выпуска продукции не подразумевает делегацию им права выпускать центральные процес...
Intel может не справиться с выпуском процессоров и обратиться за помощью к GlobalFoundries
nonses84
18:17
Хочется просто
Авторы ремейка Shadow of the Colossus трудятся над проектом, призванным стать «визуальным бенчмарком» нового поколения
Ты нищий амудодятел
18:16
Эти тот малолетний школьник не понимает, что 9900к можно и на z170 заставить работать. Но амдбои настолько тупые, что им всё только из коробки.
Стоимость 6-ядерных процессоров AMD Ryzen третьего поколения снизилась на 10-16 %
Dzhereli
18:15
Зря. Можно на дробаше стреляющим сине-красными дилдаками хорошо окупится
id Software полностью отказалась от микротранзакций в DOOM Eternal
HarmonT
18:15
Та Господи, в чем прикол этих скидок, если на Али за 8.5 продается note 7 6/64?
Xiaomi устраивает масштабную распродажу в России со скидками до 50%
warmuza
18:15
Ну что, посоны, ваши прогнозы, какую карту НВ сможет нагнуть 5700 ХТ в этой игре? Вулкан сёт-ки.
id Software полностью отказалась от микротранзакций в DOOM Eternal
APTEMKA267
18:15
"обратиться" Исправить-бы надо...
Intel может не справиться с выпуском процессоров и обратиться за помощью к GlobalFoundries
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