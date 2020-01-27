Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: Смарт-часы Huawei Honor Watch Magic, IP камера Yi и другое
Тренажер для рук
Цена $3.12
Отличный тренажер для развития силы хвата и крепкости пальцев. Удобно, что усилие на каждый палец регулируется отдельно. Можно заменить пружины на более жесткие. Будет полезен каждому мужчине. Рекомендую.
Беспроводная колонка Anker Soundcore 2
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Цена $33
Одна из самых популярных колонок на Али. Более 11К заказов и почти 6К отзывов. В отзывах отмечают чистый звук с отличными басами и хорошую автономность. Отличная замена JBL.
Смарт-часы Huawei Honor Watch Magic
КУПИТЬ ТУТ - Лучшие часы Xiaomi
рекламаЦена $84.5
- 1,2" круглый сенсорный AMOLED дисплей, 390 x 390
- GPS, NFC, Bluetooth 4.2
- Время автономной работы до 7 дней на одной зарядке
- Водозащита по стандарту 5ATM
- Толщина 9.8 мм, вес 79г
Электробритва Xiaomi
КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Soocas S3 - Другие
Цена $12
Компактная и удобная электробритва. До 80 минут на одной зарядке, крутой дизайн, заряжается от USB. Работает почти бесшумно. Двухдневную щетину сбрила чисто, без зацепов. По такой цене можно брать.
IP камера Yi Home Camera 1080P
Цена $19
Удобный гаджет за наблюдением вашего имущества, ребёнком или старым человеком. Без проблем подключается к Wi-Fi. С помощью приложения Mi Home можно наблюдать за происходящем из любой точки мира. Двусторонняя связь, ик подсветка. Доставка из РФ. Рекомендую!
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