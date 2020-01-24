Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: Стильный брелок APEX Legends, Armor DDR4 3000 MHz и другое
Стильный брелок APEX Legends
Цена $5
Брелок для ключей в виде автомата, сделан из металлического сплава, окрашен, имеет кольцо с карабином, чтобы повесить на одежду, сумку. Длина около 21 см, детально проработанные элементы, качественное
изделие порадует как детей так и взрослых, для любителей мини моделей оружия в коллекцию.
ОЗУ Reeinno Armor DDR4 3000 MHz 16GB
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Цена $45.52
Запустилась сразу, без каких либо нареканий на заявленной частоте. В связке с Ryzen 5 1600 на 3,8GHz работает нормально. Чипы Samsung B, одноранговая, есть 2 XMP профиля. Можно брать!
USB-хаб 3.0
КУПИТЬ ТУТ - С экраном - Xiaomi
рекламаЦена $4
Совершенно простой USB-хаб для более комфортной работы за компьютером и организации рабочего пространства за столом. Устройство выполнено из приятного пластика, имеет огромное количество USB-портов поддерживающих быструю передачу данных по USB 3.0. Если вам не хватает USB-портов в компьютере или ноутбуке, то данный товар может вам пригодиться.
Роликовый очиститель
Цена $1.52
Удобный роликовый очиститель, который способен быстро и эффективно удалить всю грязь, пыль и шерсть с поверхности вашей одежды, что невероятно спасает, особенно по утрам, перед походом на работу. С помощью данного товара вы сможете сэкономить время при уборке в квартире, а также очистить диван, ковер или занавески от прилипающей грязи.
Мужские часы
КУПИТЬ ТУТ - Лучшие смарт-часы
Цена $17
Стильные и надежные мужские часы, которые станут прекрасным аксессуаром на вашей руке и подскажут вам точное время. Часы имеют водонепроницаемый и ударопрочный корпус, что не может не радовать, особенно за столь низкую и доступную стоимость. Отмечу удобный и тактильно приятный ремешок, который не вызывает дискомфорта при ношении.
Бесшумная мышь
КУПИТЬ ТУТ - Delux M625 - Xiaomi Smart Fingerprint
Цена $7
Популярная игровая мышь, которую по достоинству оценят геймеры. Отличная мышка за свою цену. Хорошо ложится в руку, приятная на ощупь, подсветка весьма неплоха. Отличная чувствительность даже на неровных поверхностях. Также практически бесшумные нажатия ЛКМ и ПКМ. Оснащена красочной LED подсветкой, которая хорошо видна днем и не слепит ночью.
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