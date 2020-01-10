Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: Cтерилизатор зубных щеток Xiaomi, пневматический гайковерт и другое
Лампа для кемпинга
Цена $14
Портативная лампа для походов и экспедиций, состоит из каркаса из алюминия, и стекла, с высокопрочными калеными свойствами. Есть кранчик для регулировки пламени. Одевается клапаном на газовую горелку или баллон.
Магнитола на андроиде
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Цена $77
Если вы хотите приобрести качественную магнитолу с сенсорным экраном, но за небольшие деньги, то предлагаю рассмотреть этот вариант, так как он является отличным соотношение по цене и качеству.
Пневматический гайковерт 1280N
рекламаЦена $74
На этой гайковерт подходят все стандартные головки из инструментов. Максимальный крутящий момент составляет 1280Н·м. Стоит отметить, что в комплекте уже имеется самые нужные насадки, масло и ремкомплект. Все поставляется в качественном чемоданчике.
Набор инструментов WORKPRO
Цена $25
Именно такой набор действительно крутой, так как он включает в себя 123 предмета! Да, тяжеленький, дороговатый. Но я считаю, что лучше один раз купить, чем потом всякий раз докупать детали по отдельности.
Cтерилизатор зубных щеток Xiaomi
Цена $18
Устройство, которое будет содержать зубные щетки в чистоте, убивая микроорганизмы и вирусы на ней изпользуя UV-излучение.
- встроенный аккумулятор на 1500 mAh - 45 дней без заряда
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