Лампа для кемпинга

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Цена $14

Портативная лампа для походов и экспедиций, состоит из каркаса из алюминия, и стекла, с высокопрочными калеными свойствами. Есть кранчик для регулировки пламени. Одевается клапаном на газовую горелку или баллон.

Магнитола на андроиде

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Цена $77

Если вы хотите приобрести качественную магнитолу с сенсорным экраном, но за небольшие деньги, то предлагаю рассмотреть этот вариант, так как он является отличным соотношение по цене и качеству.

Пневматический гайковерт 1280N

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi

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Цена $74

На этой гайковерт подходят все стандартные головки из инструментов. Максимальный крутящий момент составляет 1280Н·м. Стоит отметить, что в комплекте уже имеется самые нужные насадки, масло и ремкомплект. Все поставляется в качественном чемоданчике.

Набор инструментов WORKPRO

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Цена $25

Именно такой набор действительно крутой, так как он включает в себя 123 предмета! Да, тяжеленький, дороговатый. Но я считаю, что лучше один раз купить, чем потом всякий раз докупать детали по отдельности.

Cтерилизатор зубных щеток Xiaomi

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Цена $18

Устройство, которое будет содержать зубные щетки в чистоте, убивая микроорганизмы и вирусы на ней изпользуя UV-излучение.

встроенный аккумулятор на 1500 mAh - 45 дней без заряда

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