Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: Робот-пылесос Xiaomi 2019, зеркало-видеорегистратор и другое
Механический эспандер для рук
Цена $7
Если вы любите заниматься спортом или же просто хотите прокачать свои кисти рук - можете заказать этот тренажёр. Он поможет вам улучшить силу хвата и предать вашим рукам крепкое рукопожатие. Можно регулировать силу сжатия от 10 до 50кг.
Крутые автомагнитолы
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Цена $448
Это такой закос под Tesla. Диагональ экрана 12,8 дюйма с IPS матрицей и FullHD разрешением. Работает это все на операционной системе Android 8.1. Объем ОЗУ 4 гигабайта, ПЗУ 32 гигабайта.
Звуковая зубная щетка Xiaomi Mijia Oclean X
КУПИТЬ ТУТ - Бюджетная - Cтерилизатор - Популярные - Механические
рекламаЦена $49
Ультразвуковая электрическая зубная щетка с цветным сенсорным экраном, которая покажет Вам насколько хорошо вы чистили зубы и какие участки пропустили. Синхронизируется с приложением и имеет магнитную док станцию для зарядки.
Новый Робот-пылесос Xiaomi Cleaner 1C
КУПИТЬ ТУТ - Другая новинка - Ручной - Xiaomi Dreame V9
Цена $184
Недавно вышедшая модель пылесоса от Xiaomi и Mijia. Из особенностей самая большая мощность среди всех моделей и наличие влажной уборки. Также завезли новую систему визуализации и целых 15 датчиков для определения порогов, ступеней и прочего на пути в режиме реального времени и на основе ИИ.
Зеркало-видеорегистратор
Цена $50
Синхронизация со штатным радио работает прекрасно. Wi-fi, блютуз работают хорошо, качество записи звука и видео хорошее даже ночью. Можно подключить сим карту. Навигация работает, спутники ловит хорошо. Установка камеры заднего вида в подсветку номера не вызвала ни каких трудностей. Провод очень длинный. Работает на Android, имеет 16/32Gb встроенной памяти. Рекомендую!
Сушилка-стерилизатор для обуви
Цена $35
Не думал, что Xiaomi могут еще меня удивить. Но сушилка-стерилизатор потрясла. Дизайн как всегда на высоте. Места занимает немного. Плюс, сушит сразу две пары обуви, но не просто сушит, а дезинфицирует.
Обогреватель Xiaomi
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Цена $122
Мощный нагревательный прибор (конвертер со встроенными вентиляторами для правильного распределения потока) из Китая подключается к Mi Home и управляется с помощью смартфона.
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