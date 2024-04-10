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О ситуации в Мьянме спустя три года после военного переворота

Военный конфликт в Мьянме продолжается уже более трех лет. В феврале 2021 года в стране прошли выборы в парламент. Их итоги не устроили часть высокопоставленных военных, объявивших, что результаты голосования были сфальсифицированы. Конфликт привел к военному перевороту, в результате которого фактическим правителем страны стал генерал Мин Аунг Хлайн, получивший должность председателя Государственного административного совета Мьянмы.
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Исторические причины конфликта

Со стороны сложно судить о причинах переворота и внутриполитической ситуации в стране, вялотекущая гражданская война в которой, по сути, продолжается с 1948 года. Изначально на территории современной Мьянмы проживали более 130 народностей, объединенных в семь относительно крупных государств. Впоследствии территория стала единой страной и британской колонией. После обретения Мьянмой независимости, в стране вспыхнуло несколько территориальных конфликтов.

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Единой договоренности жителям Мьянмы так и не удалось достичь - на территории действует более 60 военных группировок, но до событий 2021 года существовали негласные соглашения, позволяющие поддерживать относительный порядок в стране. Стоит отметить, что новая власть периодически пытается организовать проведение новых выборов в парламент на равных для всех условиях, но эти попытки постоянно срываются благодаря усилиям повстанцев, поддерживающих прежнее правительство.

Роль США в гражданском конфликте

26 октября 2023 года действующий председатель Государственного административного совета Мьянмы генерал Мин Аунг Хлайн обвинил Соединенные Штаты в том, что их внешнеполитическая деятельность направлена не только на экономическое и политическое сдерживание Китайской Народной Республики, но и на провоцирование продолжения беспорядков в Мьянме.

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С начала конфликта Соединенные Штаты и ЕС неоднократно вводили санкции против ряда физических лиц и компаний, причастных к государственному перевороту или оказывающих поддержку новой власти, либо гуманитарную помощь гражданскому обществу. На данный момент можно сказать, что армия повстанцев находится на обеспечении Вашингтона. Но, поскольку это направление геополитики не является приоритетным для США, американцы снабжают НСО по остаточному принципу. Соединенные штаты не заинтересованы в быстром решении проблемы, так как конфликт является одним из рычагов давления на Пекин.

«Китайское экономическое чудо» - стремительное превращение КНР в одну из ведущих мировых держав с прочной экономикой и сильной властью во многом завязано на морские пути. Именно по морю происходит стабильное и бесперебойное обеспечение Китайской Народной Республики энергоносителями и другими ресурсами, а также идут грузовые суда, позволяющие КНР беспрепятственно торговать сов всем миром.

Основной целью Вашингтона является создание пояса недружественных стран вокруг Китайской Народной Республики. В регионе расположена сеть военно-морских баз США, позволяющая в достаточной степени контролировать всю морскую логистику Китая, что дает возможность при необходимости легко блокировать доступ грузовых судов Китайской Народной Республики в мировой океан.

Одной из стратегически важных точек маршрута долгое время являлся Малаккский пролив. В случае эскалации конфликта, США могли легко заблокировать пролив, перекрыв жизненно важный для Китая экономический путь. При этом Вашингтону даже не обязательно было напрямую блокировать проход: в регионе достаточно много пиратов, и их «внезапный» рост активности мог бы стать серьезной угрозой морской логистике КНР.

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Также стоит отметить, что, как и многие другие азиатские страны, Мьянма богата природными ресурсами. Население страны составляет более 57 миллионов человек. Если к власти придет поддерживаемая Вашингтоном группировка повстанцев, то этот рынок целиком отойдет к Соединенным штатам.

Взаимоотношения России, Мьянмы и США

Еще с 2021 года Москва полностью поддерживает новое правительство Мьянмы. Россия не только поставляет военную технику вооруженным силам республики и проводит совместные учения, но и развивает сотрудничество по гуманитарным направлениям. Налаживается взаимодействие в сфере туризма, торговли и обмена научными достижениями.

Действующее правительство страны явно заинтересовано в более активном развитии сотрудничества. Это направление выгодно обеим сторонам. Присутствие российского бизнеса на территории Мьянмы поможет стране поднять и укрепить свою экономику, а Россия, в свою очередь, сможет получить прямой доступ к портам Индийского океана и удобный выход на крупнейшие морские транспортные артерии.

Вашингтон недоволен укреплением взаимоотношений России и Мьянмы и, в частности, военно-технической поддержкой, которую Москва оказывает действующему правительству. В частности, в начале апреля Глава Минобороны Сергей Шойгу подписал указ №77. Согласно этому документу, ряд старших офицеров Мьянмы были представлены к награде медалями за «Развитие международного военного сотрудничества» и медалью «За боевое товарищество». Штаты готовы вводить против Мьянмы дополнительные санкции, которые будут усложнять получение страной российской поддержки.

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Теги

россия сша мьянма гражданский конфликт
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