Одна такая установка стоит около 130 миллионов рублей и предназначена для авиации и космоса, где нужно быстро создавать уникальные запчасти.

Петербургское предприятие «Лазерные системы» объявило о старте серийного производства промышленных комплексов, которые создают крупные изделия методом послойного лазерного сплавления (ну, или 3D-печати, если другими словами). Ещё весной 2025 года завод продемонстрировал готовую модель M-450-L, а теперь руководство переходит к планомерному масштабированию бизнеса, чтобы закрыть потребности стратегических отраслей в подобном оборудовании.

Руководство предприятия уверяет, что уже в 2026 году они намерены собрать и отгрузить заказчикам от трёх до пяти таких машин, но в дальнейшем объёмы их ежегодного выпуска должны вырасти до пятнадцати единиц. Журналисты российских СМИ напоминают, что после ухода европейских брендов освободившуюся нишу активно занимают китайские поставщики, только вот российские промышленники всё чаще делают выбор в пользу отечественной техники. Главным аргументом здесь становится не только наличие установки в реестре Минпромторга, но и гарантированный сервис, который иностранные вендоры в текущих геополитических условиях обеспечить могут далеко не всегда.

Сама установка представляет собой мощную рабочую станцию с камерой построения 500х500х500 миллиметров. Она умеет создавать сложнейшие узлы для реактивных двигателей, космических аппаратов и энергетических турбин, которые невозможно или слишком дорого изготавливать традиционным литьём. Стоимость одного такого принтера оценивается примерно в 130 миллионов рублей - причём общий объём инвестиций в развитие этого направления на предприятии достиг 800 миллионов.

Опрошенные эксперты называют шаг с развитием отечественного производства 3D-принтеров своевременным, так как российский рынок оборудования для 3D-печати металлических изделий стремительно растёт и к 2030 году может превысить 8 миллиардов рублей. Основной спрос формируют заводы, которым необходимо оперативно получать штучные компоненты сложной формы с уменьшенным весом. Но конкуренция в сегменте обостряется: свои решения для крупногабаритной печати уже активно продвигает госкорпорация «Росатом», а азиатские аналоги зачастую выигрывают по цене закупки, хотя и проигрывают в вопросах логистики и техподдержки.