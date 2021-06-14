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Fujifilm возобновляет нормальную работу после атаки программы-вымогателя

Японский концерн Fujifilm заявляет, что он возобновил бизнес и операции с клиентами после атаки программы-вымогателя, которая вынудила его отключить всю сеть 4 июня
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Примерно в 10 часов утра по восточному стандартному времени Fujifilm попросила сотрудников немедленно выключить свои компьютеры и все серверы в сети после того, как продолжающийся сбой сети заблокировал доступ к электронной почте, биллинговой системе и внутренней системе отчетности. «Мы рады сообщить вам, что к сегодняшнему дню восстановлена нормальная работа клиентов и деловых партнеров, такая как прием запросов и заказов, а также отгрузка нашей продукции».

Хотя в большинстве атак с использованием программ-вымогателей злоумышленники также извлекают данные перед шифрованием систем жертв, Fujifilm заявила, что «расследования, завершенные на данный момент, не обнаружили никаких доказательств утечки информации».

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«Кроме того, уже приняты меры противодействия этому несанкционированному доступу. Мы продолжим укреплять информационную безопасность. Мы приносим глубокие извинения за причинение больших неудобств и беспокойства нашим клиентам и деловым партнерам», - добавили в Fujifilm.

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Хотя Fujifilm не раскрыла название программы-вымогателя, которая смогла проникнуть в ее сеть и остановить ее 4 июня, генеральный директор Advanced Intel Виталий Кремез сообщил, что некоторые системы компании были заражены трояном Qbot в прошлом месяце. «Сетевая инфекция, приписываемая QBot, автоматически приводит к рискам, связанным с будущими атаками программ-вымогателей», - сказал Кремез. Операторы трояна Qbot имеют долгую историю работы с группами вымогателей, обеспечивая им удаленный доступ к ранее зараженным сетям.

Хотя на данный момент неизвестно кто стоял за этой атакой, если данные были украдены то, они, вероятно, будут опубликованы на сайте программ-вымогателей и использованы в качестве рычага давления, чтобы заставить Fujifilm заплатить выкуп.

Fujifilm - далеко не первая японская компания, чья сеть была взломана за последние годы: Kawasaki, NEC, Mitsubishi Electric и оборонные подрядчики Kobe Steel и Pasco также заявили об атаках, а в некоторых случаях об утечки данных.

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