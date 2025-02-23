Китайские учёные создали синтетический алмаз, который оказался твёрже натурального в 40 раз
Китайская исследовательская группа создала уникальный синтетический алмаз, который крайне отличается по своей высокой прочности по сравнению с его природными собратьями. Этот выдающийся прорыв способен вызвать значительные изменения в различных промышленных секторах.
В природе алмазы, как известно имеют кубическую кристаллическую решётку, сформированную из атомов углерода, однако существуют необычные структуры, такие как лонсдейлит, который обладает гексагональной решёткой. Китайским учёным удалось в лабораторных условиях воспроизвести синтетический алмаз с такой же структурой. Они достигли этого, нагревая графит при чрезвычайно высоком давлении. Полученный "супералмаз" характеризуется твёрдостью в 155 ГПа и устойчивостью к температурам до 1100 °C. Для сравнения, естественные алмазы обычно проявляют прочность 70–100 ГПа и выдерживают лишь до 700 °C, что делает данный синтетический вариант значительно более перспективным.
По словам исследователей, их эксперименты раскрыли важные детали процесса превращения графита в алмаз в экстремальными условиях, что в свою очередь открывает новые горизонты для создания и применения этого революционного материала в самых различных сферах человеческой деятельности.
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