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Советские ЗРК С-200, переданные Киеву, адаптированы ВСУ для стрельбы баллистическими ракетами

Советские С-200, переданные Украине, приспособлены для стрельбы по баллистической траектории - так утверждают некоторые источники на Западе, имея в виду передачу Киеву именно польских ЗРК
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16 июля оборонное ведомство Российской Федерации сообщило о перехвате двух ракет из выпущенных из украинских зенитно-ракетных комплексов С-200. Цели этих ударов неизвестны.

Советские С-200, переданные Украине, приспособлены для стрельбы по баллистической траектории - так утверждают некоторые источники на Западе, имея в виду передачу Киеву именно польских ЗРК. На фотографии представлен зенитно-ракетный комплекс С-200.

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В тот же день ВС России перехватили и уничтожили три снаряда реактивной артиллерийской системы HIMARS и 13 неустановленных украинских беспилотников. Это случилось через неделю после того, как Киев нанес четыре удара ракетами В-880 из ЗРК С-200 по Крымскому полуострову и регионам на юге и западе России. Две из них были подавлены средствами электронной борьбы, а две уничтожены физически.

Система С-200 являлась важнейшим элементом противовоздушной обороны дальнего действия Советского Союза в 80-х годах прошлого века. Эти комплексы были сняты с вооружения как в Москвой, так и Киевом и заменены в России на С-300ПМУ-1/ПМУ-2 и С-400. На Украине их не заменили. Недавнее применение С-200 на Украине позволило сделать предположение, что их могла поставить Польша.

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Советский зенитный-ракетный комплекс С-200, использовавшаяся во время холодной войны, была принят на вооружение странами Варшавского договора для защиты от сил Североатлантического альянса. Но несмотря на то, что эта система давно устарела, она до сих пор использовалась Польшей из-за ее высокой эффективности и дальности поражения. Эти комплексы до сих пор используются некоторыми странами-преемницами СССР, а также государствами Азии, включая Северную Корею, Иран и Сирию.

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Польша занимает резкую позицию по отношению к России, выступая за ее балканизацию (развал государства). Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий является сторонником жестких экономических санкций и отказывается от переговоров по Украине, называя Россию "террористическим государством".

После начала специальной военной операции руководство Польши при поддержке Соединенных Штатов заняло более жесткую линию по отношению к Москве. Польша в буквальном смысле превратилась в одного из основных поставщиков оружия на Украину, несмотря на серьезные сомнения в способности Киева одержать победу в конфликте. Польские военные подрядчики и военизированные формирования активно участвуют в военном конфликте на Донбассе, в том числе в террористических атаках на мирное население Белгородской области 22 мая.

В качестве альтернативы нынешнему дефициту ракет украинские военные возобновили эксплуатацию зенитно-ракетных комплексов С-200 несколько в другом качестве. На фотографии представлен зенитно-ракетный комплекс С-200.

Польша уже передала Украине свои советские системы противовоздушной обороны С-125 - первый советский зенитно-ракетный комплекс для поражения маловысотных целей и планирует передать свои ЗРК С-200. Это делается в расчете на получение от Соединенных Штатов к 2025 году ракетных комплексов Patriot. По мнению западных экспертов, такое решение способно усилить давление на российские силы ПВО и помочь Киеву в его затянувшемся контрнаступлении.

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На Западе считают, что С-200 идеально подходят для нанесения работы с баллистическими ракетами. Ракеты В-880 способны поражать самолеты и снаряды на расстоянии до 300 километров, при высоте цели от 0,3 до 40 километров. Это более чем в два раза превышает дальность поражения широко используемой Украиной ракеты ОТР-21 "Точка У". Кроме того, эти противоракеты несут мощную боеголовку весом 220 кг, способную нанести значительный урон даже при неуправляемом пуске по территории противника.

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Не только Польша, но и Северная Корея модернизировала свои ЗРК С-200 для запуска баллистических ракет, переключившись на отечественные альтернативы российским системам С-300 и С-400, таким как Pyongae-5. В ноябре 2022 года Пхеньян запустила ракету С-200 В-880 в акватории Японского моря. Вслед за этим был произведен запуск ракет собственного производства. Этот шаг был посланием Сеулу, рассчитанным на то, что при попытке извлечь обломки ракет из моря южнокорейские военные получат минимум разведывательной информации.

Болгарские ЗРК С-300 и С-200 на Украине?

Также известно, что Болгария могла бы передать Киеву ЗРК С-300 и С-200. За это Вашингтон предлагал София 200 миллионов долларов.

В конце 2022 года Вашингтон предложил Болгарии сделку на сумму 200 млн. долл. Соединенные Штаты предлагали оплатить закупки нового вооружения для Софии при условии, что она передаст Киеву свои старые советские зенитно-ракетные комплексы, включая С-200 и С-300. Аппарат Галаба Донева, тогдашнего премьер-министра, хранил молчание, официально не соглашаясь и не отвергая это предложение. 

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Контракт на 200 млн. долл. должен был стать частью программы военного финансирования со стороны Соединенных Штатов Америки (Foreign Military Financing, FMF). Эти средства выделяются союзникам Североатлантического альянса по восточному крылу, в том числе и Болгарии, для поощрения и компенсации расходов на военную технику, передаваемую Киеву.

9 ноября Северная Корея произвела запуск неустановленной баллистической ракеты, которая пролетела в направлении Японского моря. После извлечения обломков ракеты южнокорейские военные эксперты сообщили, что этот боеприпас относится к классу С-200. На фотографии северокорейская версия зенитно-ракетного комплекса С-200.

В сентября прошлого года Вашингтон заявил о выделении 1 млрд. долл. на программу FMF 16 других стран Евросоюза. В октябре 2022 года посольство США в Софии подтвердило, что Конгресс Соединенных Штатов одобрил выделение Болгарии средств в размере около 40 млн. долл. Эти деньги должны были пойти на компенсацию гуманитарной помощи, оказанной Болгарией Украине, а также на поддержку формирования многонациональной боевой группы НАТО на болгарской территории. 

По сообщениям неофициальных источников, в обмен на передачу Киеву ракетных комплексов С-200 и С-300 американцы предлагали Болгарии современные зенитно-ракетные комплексы NASAMS. 6 января 2023 г., США объявили о выделении дополнительной военной помощи в размере 680 млн. долл. в рамках программы FMF. Предполагается, что часть этой помощи также будет предложена Болгарии на замену устаревших ЗРК.

Позже время переговоров с представителями посольства США выяснилось, что финансирование было обусловлено передачей Болгарией Украине зенитно-ракетных комплексов [SA-5/C-200 и SA-10/C-300], боеприпасов и бронетехники. 

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В ответ на вопрос о том, может ли это финансирование быть использовано для замены болгарских ЗРК С-300 на американские NASAMS, в министерстве заявили, что в ходе военно-политических дискуссий рассматривались любые варианты. Объем финансирования будет зависеть от конкретных параметров военной помощи, которую Болгария может оказать Украине.

В оборонном ведомстве Болгарии заявили, что София не отказывается от помощи, а, скорее, пока не достигла договоренности с американцами. Министерство обороны также инициировало переговоры с 10 другими странами-партнерами по НАТО и ЕС - Канадой, Великобританией, Францией, Германией, Италией, Испанией, Норвегией, Нидерландами, Данией и Бельгией. 

Цель этих дискуссий - изучить возможности приобретения, развертывания или предоставления замены оборонного потенциала в рамках "круговых" или "трехсторонних" сделок в обмен на помощь, оказываемую Киеву. В министерстве сообщили, что, хотя некоторые возможности были определены, их потенциал быстро исчерпался из-за бурного развития событий и задержек, вызванных обременительными административно-правовыми процедурами принятия решений.

В конце 2022 года Соединенные Штаты предлагали Болгарии заключить сделку на сумму 200 млн. долл. Штаты обещали компенсировать средства на закупку нового оружия, если София передаст Киеву свои ЗРК С-200 и С-300. На фотографии представлен зенитно-ракетный комплекс С-300ПМ2 «Фаворит».

Тем временем...

В ночь на 20 июля российские вооруженные силы атаковали инфраструктуру противника не только в районах Причерноморья Украины, но и других областях. На данный момент известно, что серия ракетных атак и ударов БПЛА была нанесена по позициям ВФУ на территории Сумской области и непосредственно по ее административному центру - городу Сумы

По предварительной информации, были уничтожены зенитно-ракетные системы С-200, часть из которых ранее была переоборудована противником для поражения наземных целей. Как мы сообщали выше, Киев неоднократно попытался атаковать территорию России боеприпасами запускаемых именно с этих комплексов. 

Кроме того, в течение ночи ВС Росси атаковали объекты в оккупированном ВСУ г. Запорожье. Удары были нанесены по местам расположения подразделений ВСУ и узлу связи. 

Также, вечером 19 июля были нанесены удары по оккупированному донецкому городу Константиновка. В результате была сорвана попытка перегруппировки украинских формирований, которые понесли тяжелые потери и были выбиты российскими бойцами с важных высот в районе Клещеевки. Также были нанесены удары по позициям ВСУ в районе Купянска, где продолжает наступление российская армия, продвигаясь к ключевому транспортно-логистическому узлу региона.

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