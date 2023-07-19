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Россия представила модернизированные версии Су-75 Checkmate, получив патенты на двухместный тандем и беспилотный вариант. ВПК России (ОАК) заявила о внесении изменений в оригинальную конструкцию однодвигательного истребителя Су-75 Checkmate, а также о создании его дополнительных модификаций.

ОАК представила модернизированные версии Су-75 Checkmate, получив патенты на двухместный тандем и беспилотный вариант

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Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) - российский аэрокосмический и оборонный холдинг - недавно подала в Федеральную службу по интеллектуальной собственности РФ серию заявок на выдачу патентов, раскрывающих интересные особенности по модификации оригинальной конструкции самолета Су-75 "Шах и мат". В этих патентах отражены цели ОАК по созданию одноместной, двухместной модификации и беспилотного варианта самолета Су-75.

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28 декабря 2022 года конструкторское бюро ОКБ Сухого подало патентную заявку на создание "одномоторного одноместного малозаметного самолета". В этом документе отражены серьезные изменения по сравнению с первоначальным вариантом истребителя Су-75 Checkmate. Одним из ключевых отличий является изменение конструкции крыла по сравнению с моделью, представленной на МАКС-2021 и Dubai Air Show 2021, где самолёт впервые выставлялся на международном уровне.

Данная модификация предусматривает увеличение длины и угла наклона задней нервюры (кромки) крыла, что ведет к увеличению его площади и, возможно, к некоторому снижению радиолокационной заметности в задней части самолета. Кроме того, было сделано некоторое усовершенствование в конструкции двигателя. Фюзеляж также подвергся изменениям, что, судя по всему, позволило увеличить внутренний объем самолета.

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Такие изменения наводят на мысли о появлении увеличенных боковых отсеков вооружения для размещения ракет класса "воздух-воздух" малой дальности или об увеличении внутреннего топливного бака Checkmate, а возможно, были реализованы оба варианта.

ОАК также представила концепцию " однодвигательного двухместного стелс- истребителя". По аналогии с другими двухместными самолетами "Сухого", в этой версии предусматривается тандемная компоновка кабины, при этом заднее кресло несколько приподнято для обеспечения лучшего обзора. Такая модификация обеспечивает повышенную обзорность для пилота, расположенного на заднем сиденье, и способствует повышению общей маневренности самолета.

ОАК представила модернизированные версии Су-75 Checkmate, получив патенты на двухместный тандем и беспилотный вариант. На фотографии изображен легкий однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate "Шах и мат" и образцы вооружения на МАКС-2021.

Помимо обучения будущих экипажей Су-75, двухместный вариант истребителя потенциально может служить "командным центром" для ударных дронов или беспилотных боевых самолетов типа австралийского Loyal Wingman, считают военные эксперты на Западе. Впрочем, у нас есть и другое решение, например, тяжелый ударный БПЛА С-70 "Охотник", также разрабатываемый в ОКБ " Сухой".

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Благодаря такой конфигурации экипаж самолета сможет эффективно координировать и управлять работой нескольких беспилотных летательных аппаратов, демонстрируя свою универсальность и адаптивность к современным сценариям боевых действий. Наряду с одно и двух местными вариантами истребителя была представлена и беспилотная версия Checkmate, внешне напоминающая пилотируемый аналог.

Беспилотный вариант является одним из важнейших элементов, разрабатываемых для авиационных комплексов господства в воздухе шестого поколения, о чем неоднократно упоминалось в различных отчетах западных военных специалистов как об "опционально пилотируемой боевой машине".

В интервью EurAsian Times на условиях анонимности один из бывших пилотов F-35 американских ВВС отметил, что изменения в конструкции истребителя, находящегося в процессе разработки, вполне ожидаемы и не должны рассматриваться как нечто экстраординарное. По словам летчика, "российский Су-75 "Шах и мат" до сих пор находится в стадии концептуальной разработки", а это означает, что в зависимости от результатов испытаний, проводимых на стадии разработки, можно ожидать появления новых модификаций.

Конечно, впереди еще много работы прежде, чем эти концепты превратятся в полноценные боевые машины. При этом на Западе сомневаются в том, что Россия сможет полностью реализовать этот проект, так как в настоящее время она сосредоточена на украинском конфликте.

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Одноместная одномоторная модификация Су-75 Checkmate "Шах и мат". Иллюстрация из патентной заявки ОАК на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Представленный на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021, стелс-истребитель Су-75 Checkmate" позиционировался российской оборонной промышленностью как перспективный легкий тактический боевой самолет с уникальными характеристиками.

Регулярные сообщения представителей государственной власти и СМИ свидетельствуют о том, что Россия намерена своевременно завершить разработку этого самолета. При этом, особое внимание уделяется желанию Москвы рассматривать Су-75 Checkmate в качестве привлекательного варианта для зарубежных покупателей. С учетом экономической составляющей, оборонный комплекс страны намерен предлагать этот малозаметный самолет по конкурентоспособной цене, ориентируясь на мировой рынок потенциального экспорта.

По имеющейся информации, при разработке Checkmate были использованы научно-технические наработки, накопленные в процессе создания экспортного варианта истребителя пятого поколения Су-57Э. Ожидается, что некоторые технологии, в частности, бортовые комплексы, кабина пилота и ряд других элементов, также будут позаимствованы у авиационного комплекса 5-го поколения Су-57.

Двуместная одномоторная модификация Су-75 Checkmate "Шах и мат. Иллюстрация из патентной заявки ОАК на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности

Предполагается, что такой подход позволит снизить затраты и повысить эффективность сервисного обслуживания, поскольку использование существующих технологий и инфраструктуры позволит рационализировать производственные процессы и оптимизировать процедуры технического обслуживания и ремонта (ТОиР).

В Москве также заявили, что истребитель получит способность беспрепятственно взаимодействовать с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в рамках сетевой конфигурации. Такая возможность позволит экипажу самолета контролировать работу ударных беспилотников, которые с помощью технологий передачи данных будут получать информацию о ходе боевых действий в режиме реального времени.

Вместе с тем западные военные обозреватели утверждают, что Москва намеренно разрабатывает Су-75 "Шах и мат" как самолет пятого поколения - для прямой конкуренции с американским F-35, рассчитывая привлечь внимание как союзников России, так и потенциальных заказчиков по всему миру. Некоторые союзники Соединенных Штатов, в том числе многие европейские страны, либо уже используют, либо находятся в процессе приобретения истребителя пятого поколения F-35 Lightning II. Москва же пока добилась ограниченных успехов в развертывании стелс-истребителей пятого поколения в составе своих ВВС.

Беспилотная одномоторная модификация Су-75 Checkmate "Шах и мат". Иллюстрация из патентной заявки ОАК на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности

"Даже российская программа по созданию Су-57 столкнулась с проблемами в достижении требуемой боевой готовности и эффективности, что помешало ее масштабному развертыванию", - заявил бывший пилот F-35 ВВС США в интервью EurAsian Times. Он отметил, что "сравнение программы F-35 Joint Strike Fighter (JSF) с программой российского истребителя Checkmate не вполне корректно". По словам экс-летчика, "будущая судьба программы "Шах и мат" остается неопределенной, в то время как программа F-35 (несмотря на многочисленные поломки и проблемы с двигателями) представляет собой хорошо отлаженную и передовую платформу".

Относительно возможного экспорта Су-75 бывший пилот F-35 заявил, что, хотя на бумаге этот самолет выглядит весьма перспективным и представляет собой привлекательный вариант для развивающихся государств, жесткие санкции, введенные против России, снижают шансы на его приобретение любой дружественной страной.

В качестве примера он привел Индонезию, которая отказалась от планов приобретения самолета Су-35 Flanker-E и предпочла закупить французские Rafales. Скорее всего, это было связано с последствиями санкционного давления. Он отметил: "Многие государства, включая Индию, уже разрабатывают свои боевые самолеты нового поколения. Поэтому для них было бы нелогично приобретать у Москвы новые стелс-истребители".

Опытные образцы истребителей Су-75 и Су-57 архивная фотография ОКБ "Сухой".

И тем не менее, внесенные в первоначальный проект изменения свидетельствуют о том, что разработка Су-75 "Шах и мат" ведется ускоренными темпами, несмотря на имеющиеся проблемы и жесткие санкции наложенные Западом.