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Если F-16 с HARM попытаются атаковать российские С-400, потери ВСУ будут высоки – западные эксперты

Если истребители F-16, вооруженные ракетами HARM, попытаются уничтожить российские системы ЗРК С-400, поражение Украины будет непомерно высоким - таково мнение американских экспертов относительно идеи Киева использовать западные боевые самолеты в ходе контрнаступления
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный недавно обратился с западных союзников с призывом предоставить ВСУ американские истребители F-16. Он напомнил о том, что страны Запада вряд ли решатся начать контрнаступление, не обеспечив себе превосходство в воздухе. Залужный выразил свое недовольство тем, что Киев пытается сделать то же самое, но остается в ожидании поставок этих важнейших для ВСУ боевых машин.

Если истребители General Dynamics F-16 Fighting Falcon, вооруженные противорадиолокационным оружием AGM-88 HARM, попытаются уничтожить российские системы ЗРК С-400, поражение Украины будет непомерно высоким - таково мнение американских экспертов относительно концепции Киева использовать западные боевые самолеты в ходе контрнаступления.

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В Киеве утверждают, что даже небольшого количества этих самолетов будет достаточно, и связывают их появление непосредственно с успехом нынешнего контрнаступления ВСУ. Однако многие военные эксперты на Западе назвали это заявление наглым и неубедительным.

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Несмотря на то, что эти самолеты являются современными многоцелевыми истребителями, небольшое количество F-16 не способно обеспечить Украине господство в воздухе. К тому же они не в состоянии эффективно противостоять мощной обороне России. Дальнейшая же эскалация напряженности на Украине, также не является разумным решением, считают на военные эксперты прозападного издания Bulgarian Military.

Принцип ведения боевых действий заключается в их простоте, при этом принятие стратегии воздушной борьбы по западному сценарию только усложнит ситуацию, увеличив вероятность поражения. Вместо того чтобы пытаться решать сложные задачи, связанные с воздушными и наземными угрозами со стороны Вооружённых сил России, и стремиться к превосходству в воздухе, Киеву следовало бы придерживаться простой, но более эффективной стратегии противовоздушной обороны, пишет BM.

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F-16 против С-400

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Помимо того, что американским F-16 в небе над Украиной придется вступить в бой с российскими боевыми самолетами, особая опасность заключается именно в наличии у ВС РФ мощнейших средств противовоздушной обороны. Для того чтобы одержать победу, Киев должен нейтрализовать или уничтожить российские ракеты класса "земля-воздух" (ЗРК), причем наибольшую угрозу из них представляют комплексы С-400 «Триумф».

По мнению специалистов BM, украинские F-16, вооруженные высокоскоростными противорадиолокационными ракетами (HARM), должны проникнуть в зону действия С-400, чтобы заставить расчеты российских ЗРК включить радары. Дальность поражения аэродинамических целей С-400 примерно равняется 400 километрам, что в четыре раза больше, чем у AGM-88 HARM, следовательно, такие операции сопряжены с большой опасностью.

Даже если F-16 Fighting Falcon успеют произвести пуски ракет, экипажи российских ЗРК успеют прекратить стрельбу и передислоцироваться, что затруднит усилия Украины по эффективному уничтожению противника. На фоне огромных потерь и быстро истощающихся средств поражения перед Украиной стоит чрезвычайно непростая задача.

До сих пор союзным силам, в основном США, удавалось "преодолевать" ПВО вероятного противника с помощью противорадиолокационных ракет. В составе ВВС США имеется эскадрилья F-16 "Дикие ласки", (базирующихся на постоянной основе на базе Шпангдалем в Германии), приспособленных для несения противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM/HCSM.

Киев уже проиграл

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Впрочем, на Западе это уже никого не удивляет. Москва, судя по всему, заимствует стратегию противодействия Киеву, используя преимущества мобильных наземных средств противовоздушной обороны по сравнению с дорогостоящими самолетами. Таким образом, завоевание превосходства в воздухе для Киева становится просто невозможным. Проще говоря, противостояние ограниченного количества украинских F-16 и мощных российских ЗРК — это заведомо проигрышная стратегия для Киева.

Тем не менее, некоторые энтузиасты среди американских офицеров ВВС утверждают, что стратегия противодействия наступающим российским войскам в небе над Украиной должна быть доведена до уровня завоевания господства в воздухе в условиях начавшегося контрнаступления киевского режима.

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Однако победы Украины на поле боя зависят не столько от достижения превосходства в воздухе, сколько от продолжительного противодействия российским ВКС. Говоря об украинском контрнаступлении, начальник штаба военно-воздушных сил Соединенных Штатов генерал Чарльз Куинтон Браун отметил важную роль в блокировании воздушного пространства Украины. "Подобная тактика не позволяет российским ВКС сдерживать наступление Киева и дает ВФУ возможность действовать более эффективно, используя в своих интересах собственные средства ПВО", - сказал Браун.

Ка-52 "Аллигатор"

Отсутствие у Украины мобильных систем противовоздушной обороны малой дальности (ПВО) представляет собой серьезную воздушную угрозу для контрнаступления. Эти системы крайне важны для прикрытия украинских войск при перемещении по открытым равнинной местности, прежде всего от ударов российских боевых вертолетов, пишет BM.

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Российский вертолет КА-52 "Аллигатор", вооруженный ракетами 9К121 "Вихрь" с лазерным наведением, способен поражать движущиеся цели на расстоянии около шести (ночью) - десяти (днем) километров. Действуя на пределе зоны действия своего оружия и находясь вне досягаемости поставленных Западом переносных зенитно-ракетных комплексов, российские вертолеты способны с безопасного расстояния атаковать передовые позиции наступающих бронетанковых частей Украины.

Ka-52 - российский разведывательно-ударный вертолет следующего поколения. Эта винтокрылая машина способна уничтожить бронированную и небронированную технику, живую силу и аэродинамические цели на поле боя. Вертолет является усовершенствованным вариантом модели Ka-50 "Черная акула".

В начале июня мы сообщали о том, как российский боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор" в зоне проведения специальной военной операции отразил 18 зенитных ракет с помощью бортового комплекса "Витебск", выполнил поставленную боевую задачу и вернулся на базу целым и невредимым.

Западные эксперты считают, что эти проблемы не должны "отвлекать" Киев от эффективной стратегии противовоздушной обороны. Напротив, они указывают на острую необходимость устранения критического недостатка в средствах ПВО Украины. В частности, пишет издание, Украине необходимы мобильные и автономные системы ПВО малой дальности (SHORAD), такие как AN/TWQ-1 Avenger американского производства и Gepard производства Германии.

Такие системы позволяют продвигаться рядом с атакующими силами ВФУ и надежно их прикрывать. В настоящее время Соединенные Штаты отправили на Украину около двадцати "Авенджеров". Впрочем, учитывая, что американская армия заменяет их на более современные, возможно, Вашингтон сочтет целесообразным направить на Украину дополнительных "Мстителей" пополнив свои запасы новыми ЗРК.

Стратегические вопросы требуют ответов

В перспективе Запад готов рассмотреть возможность ускоренных поставок F-16 на Украину. Однако, учитывая логистические проблемы и сложную задачу обеспечения господства в воздухе, он должен сначала решить ряд сложных стратегических проблем.

Зачастую в таких дискуссиях слишком много внимания уделяется отдельным оружейным платформам и возможностям, а не стратегической обоснованности развертывания этих средств. Украине необходимо и дальше использовать свои простые, но надежные средства противовоздушной обороны, чтобы хоть как-то противостоять мощнейшим БПЛА - ракетно - бомбовым атакам России, заключает издание.

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украина контрнаступление f-16 киев с-400 вкс россии киеврада f-16 vs с-400 f-16 против с-400 нарм
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